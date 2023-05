Coronamaatregelen kosten Belgische autosector 3,7 miljard per week

Door: BV

Door de coronamaatregelen mist de autosector in ons land inkomen uit verkoop, onderhoud, herstellingen en banden. Elke week grijpen de bedrijven zo naar 3,7 miljard euro. Dat becijferde de studiedienst van vakorganisatie Traxio.

Lopen de maatregelen van ‘lockdown light’ tot 3 mei 2020, dan loopt het verlies op tot 34 miljard euro, of 20% van de totale jaaromzet van de sector. Die zal dan volgens Traxio dalen van 172 miljard euro in 2019 naar 138 miljard euro dit jaar. Blijven de maatregelen langer in voegen, tot 31 mei, dan loopt het totale verlies op tot 27% van de jaaromzet of 47 miljard euro.

Traxio voorspelt 6 fasen in verloop van de crisis

De vakorganisatie voorspelt hoe de crisis een invloed zal hebben op de omzet van de sectorbedrijven. Het ziet daarin 6 fasen.

1) de scherpe daling van de verkoop van nieuwe en occasievoertuigen en het stilvallen van het overgrote deel van de activiteiten (achter de rug)

2) Aanhoudende periode van beperkte activiteit (bezig)

3) Geleidelijke herneming van de activiteit

4) Tijdelijke piek in activiteit omdat noodzakelijke achterstand weggewerkt moet worden

5) Tijdelijk herval (onder meer door latere leveringen van eerder bestelde voertuigen)

6) Stabilisering op lager niveau dan voorheen

Uit een rondvraag van de Auto55.be-redactie bleek eerder al dat de Belgische invoerders rekening hielden met een structurele daling van de vraag (voor nieuwe auto's) van ongeveer 7 procent.

Sector wil activiteiten zo snel mogelijk hervatten

Traxio en Febiac, de vakorganisaties van de verkopers en herstellers van voertuigen en de invoerders, riepen eerder al tot een versoepeling van de coronamaatregelen. De sector mag alleen dringende herstellingen en takelwerkzaamheden uitvoering. De keurstations liggen grotendeels stil en nieuwe auto’s en occasies worden bijna niet uitgeleverd.