Renault zegt China vaarwel

Renault verkoopt z’n aandeel van 50% in Dongfeng Renault - de joint venture die het bedrijf gebruikte om in China auto’s te produceren en te verkopen. De Chinese partner krijgt de volledige controle over de fabrieken en het productgamma. De beslissing volgt op jaren van teleurstellende verkopen en slechte financiële resultaten.

Nauwelijks klanten voor Renault met verbrandingsmotor

Afgelopen jaar wist Renault minder dan 19.000 auto’s met verbrandingsmotor aan de man te brengen. Een activiteit die zo’n 200 miljoen euro meer kostte dan ze opleverde. Dongfeng neemt de fabrieken van de joint-venture over, maar zal de auto’s met de ruit niet blijven bouwen. De motortechnologie van Renault en Nissan blijft ter beschikking van de Chinese groep.

Wel bedrijfswagens en elektrische auto’s

Renault zelf blijft ook aanwezig op de Chinese markt, waar het zich voortaan op twee specifieke segmenten zal concentreren: bedrijfswagens en elektrische voertuigen. Renault is in Europa marktleider op het gebied van de bedrijfsvoertuigen.

De Fransen blijven ook strijd leveren in het segment van de elektrische auto, onder meer met de Renault K-ZE, die volgend jaar als Dacia in Europa in de catalogus verschijnt. Sinds 2011 verkocht Renault bijna 270.000 elektrische auto’s en bestelwagens. China is de grootste markt voor EV’s, met een jaarlijks volume dat al ruim 800.000 auto’s bedraagt.