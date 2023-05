China keert openbaar vervoer rug toe in corona-nasleep

Door: BV

Terwijl in onze contreien de coronamaatregelen verlengd worden, herneemt het normale leven langzaam maar zeker in en om Wuhan, waar de pandemie begon. Maar niet alles is er zoals voorheen. Uit onderzoek blijkt dat nogal wat mensen het het openbare vervoer willen mijden. Het risico op besmetting tijdens het gebruik van publiek transport is immers vele malen hoger dan wanneer je je eigen auto gebruikt. Die redenering speelde in België ook mee bij het besluit om tijdelijk - voor de duurtijd van de coronacrisis - geen bekeuringen uit te schrijven voor inbreken tegen de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent.

Chinezen mijden massaal openbaar vervoer uit vrees voor besmetting

In en om Wuhan, waar nagenoeg alle economische activiteit werd omvat, daalde het aantal gebruikers van busdiensten met zo’n 50%. Een schatting die niet helemaal accuraat is omdat nog niet alle lijnen weer in dienst genomen zijn. Dat er evenwel sprake is van een ‘gevoelige daling’ is wel duidelijk. Ook gebruikers van taxi’s en rittendiensten (zoals Uber en Lyft) viel sterk terug. Uit een plaatselijk uitgevoerde studie eind vorige maand, blijkt dat mensen die tot op heden geen auto bezitten die nu hoger op hun verlanglijst plaatsen. En wie wel een auto had, gebruikte hem vaker. Het aantal individueel afgelegde kilometers verdubbelde.

Heel wat Chinezen denken nu over de aankoop van een eerste auto

66% van wie nog geen auto bezit, zegt daar de komende zes maanden werk van te willen maken. Ruim driekwart daarvan geeft aan dat een lager risico op besmetting tijdens een virusuitbraak een belangrijke drijfveer is in die beslissing. Er is ook meer aandacht voor features als een antibacterieel interieur en aircosystemen met filters (ofschoon geen enkele auto een filtersysteem heeft dat fijn genoeg is om virussen tegen te houden). Cijfers die wellicht weer zullen afnemen naarmate de tijd verloopt.

De bevindingen resulteren in China in geen geval op een stormloop op autoshowrooms. Die zijn er bijna allemaal weer open, maar er komt opvallend weinig volk over de vloer. Het onderzoek stemt de sector er echter wel hoopvol over een (gedeeltelijke) inhaalbeweging van geleden verliezen.