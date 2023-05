Audi, Hyundai en Renault hervatten Europese productie

Door: BV

Hoewel het continent nog steeds in de greep is van de coronapandemie, beginnen verschillende automerken voorbereidingen te treffen om de productie weer te hervatten.

Audi Brussels wil zo snel mogelijk weer aan het werk

In eigen land vroeg de Audi-fabriek in Brussel al aan de authoriteiten om zich over een plan te buigen dat de veiligheid van het personeel bij een herstart moet garanderen. Voor de Brusselse fabriek is er snel bij zijn van cruciaal belang. De autosector kijkt de komende jaren tegen een nog grotere structurele overcapaciteit aan en dan wordt een dure faciliteit, zoals die in ons land, al snel in vraag gesteld.

Productie bij Audi, Renault en Hyundai wordt weer opgestart

In het Hongaarse Györ, waar de VW-groep een motorenfabriek heeft, zijn eerder deze week de eerste arbeiders weer aan de slag gegaan. De bezetting is er nog beperkt, maar zou de komende dagen al groter moeten worden. Renault riep in Portugal ook weer arbeiders naar de fabriek. In Roemenië wil het over een week weer de band laten draaien. Hyundai start z’n faciliteiten in Tsjechië deze week ook opnieuw op, zij het in twee in plaats van de gebruikelijke drie shiften.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep de leiders van de deelstaten al op om de maatregelen om de fabrieken van de grote Duitse industrieën te versoepelen. Het is de bedoeling dat de autofabrieken van het land er de komende weken hun activiteiten kunnen hervatten.

Miljardenverlies

De analysedienst van persagentschap Bloomberg gaat er inmiddels van uit dat de voertuigproductie in Europa dit jaar met wel 3 miljoen stuks zou kunnen terugvallen. Dat vertegenwoordigt een economische schade van zo’n 60 miljard euro.