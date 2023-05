Britten rijden 'extreem hard' tijdens corona-lockdown

Door: BV

De coronamaatregelen zorgen voor een spectaculaire daling van het verkeer, dat is bekend. Niet alleen bij ons, maar ook in buitenland. In Engeland zou het al geleden zijn van de jaren vijftig dat de verkeersdrukte nog zo laag was. En net als bij ons zijn er ook minder snelheidscontroles.

Minder drukte, meer snelheid

Uit enkele acties van de Britse politiediensten is nu gebleken dat de Britten die wel de baan op moeten van de verkeersluwte profiteren om het gaspedaal verder in te drukken. Een woordvoerder van de politie in Surrey zegt zelfs dat er “extreem hard’ wordt gereden.

Betrapt aan 230km/u

Een man werd betrapt aan 134 mph (215km/u) waar 40 mph (64km/u) was toegestaan. Meer dan drie keer de maximum toegelaten snelheid. en het was geen uitzondering. Op de M25, waar je nooit meer dan 112km/u mag, werden meerdere Britten betrapt tegen snelheden van 180km/u en meer. Er was zelfs een uitschieter naar 230km/u. En nog volgens de politie daar is de gemiddelde snelheid in zone 30’s (in de UK mag je daar precies 20 mph of 32km/u) inmiddels is opgelopen tot 60km/u.

De politie heeft het over onverantwoord gedrag. Dat leidde (voorlopig) echter niet tot specifieke incidenten of ongelukken.