Elon Musk voor de rechter voor misleidende tweets

Door: BV

In augustus van 2018 stuurde Elon Musk een misleidende tweet de wereld in. Daarin stelde hij dat hij de fondsen had gevonden om Tesla van de beurs te halen. En hij zou een bedrag per aandeel kunnen bieden dat een pak hoger was dan de aandelenprijs destijds. Dat bleek uit de lucht gegrepen en zowel Musk als Tesla moeten op de blaren zitten.

Misleidende en manipulatieve tweets

De Amerikaanse beurswaakhond tikte zowel Musk als Tesla al flink op de vingers voor die bewuste tweet en twee daarop volgende communicaties. Die werden als misleidend en manipulatief gezien. Musk en Tesla betaalden elk 20 miljoen dollar boete. Musk moest zich ook laten vervangen aan het hoofd van het bedrijf.

Daarmee is de kous echter niet af. De tweet zorgde immers voor een volatiele periode in de aandelenkoers van het merk. Een dag later schoot de prijs immers 13 procent omhoog. Dat zadelde vooral de zogeheten ‘short sellers’ (beurshandelaren die mikken op een verlaging van de prijs en waarover Musk al regelmatig zijn ongenoegen uitte) met verlies op.

Slachtoffers koersmanipulatie trekken naar de rechter

Een aantal gedupeerden, die er naar eigen zeggen miljarden door verloren, trok naar de rechtbank. Een federale rechter heeft nu besloten dat er voldoende grond is voor een rechtzaak waarin de klagers het ‘waarschijnlijke verband’ tussen de tweets van Musk en de plotse volatiliteit van het aandeel mogen aantonen.

Volgens de klagers waren de tweets van Musk een poging om de koers te manipuleren. Dat is dezelfde visie als de beurswaakhond destijds volgde, maar omdat Musk en Tesla een minnelijke schikking betaalden, erkenden ze geen schuld.