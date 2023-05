Is dit de nieuwe BMW 4-Serie?

Door: BV

Er is al behoorlijk wat virtuele inkt gevloeid over de nieuwe stijlrichting die BMW lijkt in te slaan. Meer specifiek: over het gigantisme dat de grille te beurt valt. De Duitsers zijn van mening dat hun auto’s meer karakter moeten uitstralen en kiezen een groeispurt van de grille om dat te verwezenlijken. Een veel gehoorde kritiek is nochtans dat veel historische producten van het merk met de blauw-witte propeller in het logo, meer dan voldoende karaktervol bleken zonder hun toevlucht te zoeken tot grote roosters - eerder het tegendeel. Bovendien is er geen technische oorzaak voor het vergroten van de grille. Sterker nog, voor optimale aerodynamische prestaties, wordt hij beter afgesloten. Dat gebeurt trouwens ook, met elektronisch gestuurde kleppen.

Grotere grille vooral voor China

Toen BMW de 7-Reeks opfriste, pakte het uit met een grotere grille. En ook de afmetingen van de nieren op de X5 en de gigantische X7 zijn inmiddels aanzienlijk. Bij enkele modellen sluiten de twee roosters inmiddels bij elkaar aan. Een bewuste keuze, wordt gefluisterd, “want dan hoeft er tussen beide geen lakwerk te zitten en dat is goedkoper om te assembleren”.

BMW vond het zelfs nodig om de topdesigners bij het bedrijf de stijlrichting publiek te laten verdedigen. En het zal volharden. Niet omdat het in Europa of zelfs de VS (waar ook veel kritiek klinkt) in de smaak valt. China lijkt de voornaamste drijfveer te zijn, al heeft niemand dat expliciet gezegd.

Nieuwe stijl voor 4-Reeks

BMW is nog lang niet klaar met het vertimmeren van de smoel van z’n modellen. In september van vorig jaar stelde het een concept voor de nieuwe 4-Reeks voor. Alle aandacht ging weerom naar de nog radicalere interpretatie van de grille, schijnbaar geïnspireerd op de Garmisch conceptcar die de Italiaanse stijlmeester Gandini in 1970 voorstelde en die inmiddels minutieus werd nagebouwd door het Duitse merk.

Inmiddels mag uit alle spyshots blijken dat BMW doorzet - die grille komt effectief op de productievariant van de 4. Op basis van de concept en de gekiekte gecamoufleerde exemplaren, maakte zer.o.wt inmiddels deze render. Tot het merk zelf met officiële beelden naar buiten komt, wellicht de meest betrouwbare weergaven van hoe het model eruit zal zien.