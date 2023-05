300 exotische sportwagens verstopt in donker magazijn

Door: BV

Vergeet het hamsteren van rollen wc-papier. In New York deed een man dat schijnbaar met exotische sportwagens. Al meer dan 30 jaar zitten ze onder het stof in een magazijn, maar nu worden ze voor het eerst aan de wereld getoond.

Je gelooft je ogen niet

Over de eigenaar van de collectie is niet zo veel bekend. Wat wel geweten is, is dat een detailer - een firma gespecialiseerd in het grondig kuisen van auto’s - aldaar, werd gecontacteerd om auto’s klaar te maken voor verkoop. Dat bedrijf werd uitgenodigd in een donkere loods en toen ze er aankwamen konden ze hun ogen niet geloven. Het stond er propvol auto’s die, op verwaarlozing door stilstand na, zo een museum in konden. Zo’n 300 auto’s staan er in rekken, veelal met erg lage kilometerstanden. Alleen de kostbaarste exemplaren zijn afgedekt. Een Ferrari Testarossa bijvoorbeeld. Excuseer, drie Ferrari Testarossa's. De man verzamelt overigens niet alleen auto's. In het magazijn staan ook hele rekken met transmissies, onderdelen en motoren. Ook daarvan zijn er heel wat nog gewoon nieuw.

Enkele zeer zeldzame exemplaren

Het gaat niet om de minste auto’s. In het filmpje dat Ammo NYC op youtube zette van een rondleiding doorheen het magazijn, ontwaren we onder meer een Porsche 935, een Lamborghini LM002, Matra Djet, Plymouth Superbird, naast een schier eindeloze reeks Chevrolets, Plymouths, BMW’s, Ferrari’s, Rolls-Royces…

Enkele potentiële hoogtepunten zijn de Ferrari uit de film Ferris Bueller’s Day Off, een Bizarrini P538 en een Ferrari P4 racer of een erg gelijkaardige replica. Zoals gezegd in de youtubevideo, worden alle auto’s nu te koop aangeboden. Dat zal vermoedelijk via een veilinghuis gebeuren.