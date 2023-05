Dacia Duster na 10 jaar nog altijd goedkoopste SUV op de markt

Door: BV

Het is deze lente precies tien jaar geleden dat de Dacia Duster op de markt kwam. Aanvankelijk werd hij, vooral in de algemene pers, beschimpt. Door z’n lage vanafprijs werd hij daar snel bestempeld als een SUV voor mensen die zich dergelijke auto niet konden veroorloven. Maar hij werd niettemin een succes. Dat had lang niet alles met z'n prijs te maken. Een Duster blijkt ook ruim, degelijk en verrassend capabel.

De goedkoopste SUV op de markt

In het voorjaar van 2010 lanceerde Renault België de Duster in ons land voor precies 11.900 euro. Destijds een ongeziene prijs voor een model dat hoog op poten stond. De afgelopen tien jaar sloeg de prijs van de basisversie ook nauwelijks op. De goedkoopste Duster staat vandaag in de catalogus voor 12.190 euro. Niet dat die veel over de toonbank gaat. In ons land kiest nagenoeg iedereen voor een versie die aardig is uitgedost. De gemiddelde transactieprijs voor de Duster bedraagt meer dan 15.000 euro.

Meer dan 60.000 Duster-klanten in België

In België werden tussen 2010 en 2019 in het totaal net iets meer dan 62.000 stuks verkocht. 2011 was het recordjaar met iets meer dan 8.100 stuks. 2019, het eerste volledige jaar na de introductie van de nieuwe versie (waarvan je hier de test vindt), deed het ook uitstekend. Toen gingen er ruim 7.400 over de toonbank. Wereldwijd draaide de teller inmiddels al voorbij 3,1 miljoen exemplaren.

Dacia Duster te koop in 100 landen

De Renault Group bouwt de Duster momenteel in Roemenië, Rusland, Colombia, Brazilië en India en verkoopt hem inmiddels in meer dan 100 landen. In Latijns-Amerika, Oekraïne, Afrika, Rusland en Indië is dat trouwens met een Renault-bagde op de neus.