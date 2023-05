Mercedes eert overleden Sir Stirling Moss

Door: BV

Vorige week moest de autowereld afscheid nemen van Stirling Moss. De legendarische autopiloot werd 90. Hij wordt vaak erkend als één van de beste piloten die nooit wereldkampioen F1 kon worden. Hij heeft er in de F1 nochtans ook een rijke carrière opzitten. Hij reed onder meer aan de zijde van de intussen al even mythische Manuel Fangio. Succes oogstte hij ook op Le Mans en in de Mille Miglia - nog zo’n tot de verbeelding sprekende naam. In 1955 zette hij daar de snelste tijd ooit neer. Hij reed de 1.600km lange straatrace met een gemiddelde van meer dan 170km/u. Met een Mercedes.