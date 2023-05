Land Rover Discovery Sport en Range Rover Evoque nu als stekkerhybride(met prijs)

Door: BV

Land Rover biedt twee van z’n compacte modellen - gebaseerd op dezelfde architectuur - nu aan met de eerder al aangekondigde plug-in-hybrid aandrijflijn. Die heeft vooral tot doel de CO2-afgifte van beide modellen omlaag te halen.

In combinatie met driecilinder

Onder de kap zit nog steeds een lid van de Ingenium-motorenfamilie die Jaguar Land-Rover binnenshuis ontwikkelde. Er wordt nu een cilinder geamputeerd - de inhoud van de driecilinder bedraagt nog slechts 1,5l. Maar hij heeft wel drukvoeding, waardoor uit die eenheid alleen nog 200pk wordt gepuurd. De amputatie van een cilinder levert 37kg gewichtsbesparing op. Erachter hangt een achttrapsautomaat. Al het door brandstof opgewekte vermogen gaat naar de voorwielen. De elektromotor leeft bij de achteras en wordt gevoed door een 15kWh accu onder de achterzetels. Hoe die elektromotor presteert, wordt door de Britten nergens onthuld, maar het totale vermogen van zowel de Land Rover Discovery Sport Sport als de Range Rover Evoque wordt er wel door opgekrikt naar 309pk en 540Nm. Daarom krijgen ze ook P300e op de kofferklep, voor wie nog wijs wil geraken uit de schier eindeloze lijst labeltjes.

Scherpe prestaties en laag verbruik

De prestaties zijn die van een GTI. De Land Rover Discovery Sport snelt in deze combinatie naar 100km/u in 6,6 tellen en de wat gladdere Evoque pitst daar nog twee tienden vanaf. De Evoque geraakt op een volle acculading ook net iets verder: 66km in plaats van 62km. Idem met de CO2-uitstoot op papier: 36g/km voor de Discovery Sport en slechts 32g/km voor de gedeeltelijk geëlektrificeerde Evoque. Thuis opladen met een wallbox duurt minder dan 2 uur. Hoe lang het duurt aan een gewoon stopcontact zegt de fabrikant niet. Hij weet wel dat de elektromotor zichzelf altijd loskoppelt als je harder dan 135km/u rijdt. De WLTP-meetcyclus gaat immers niet sneller.

Niet de goedkoopste, neen

Het prijskaartje van beide versies is, zoals we van stekkerhybrides en elektrische auto’s nog wel enige tijd zullen moeten verdragen, niet min. De Britten verzachten het leed op de gebruikelijke wijze, door wat extra opsmuk te voorzien. Een Land Rover Discovery Sport P300e kost minstens 50.650 euro. Een Range Rover Evoque vergt een inspanning van minstens 52.100 euro.