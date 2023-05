Audi presenteert A3 met koffer (+ prijs)

Door: BV

Zes jaar geleden introduceerde Audi plots een A3 mét koffer. Daar zat Europa niet echt op te wachten. Wanneer hij niet voor een SUV gaat, heeft een Europeaan immers een duidelijke voorliefde voor een hatchback in het compacte segment. Dat is een rationelere auto. Maar omdat er nog altijd streken zijn (lees: China) waar zo’n model met drie volumes wel onontkoombaar is én omdat hij inmiddels al lang niet meer zo compact is, kwam de traditionele vierdeurs er wel. En hij viel goed genoeg in de smaak om er ook van de nieuweling één te maken. Die werd zopas voorgesteld.

Compacte vierdeurs van BMW, Audi of Mercedes?

De gedoodverfde concurrenten, Mercedes en BMW, kiezen telkens voor het dynamische marketingsausje om hun vierdeursmodellen in de markt te zetten. Bij het merk met de Ster is dat de CLA (die op dynamisch vlak net nog door de mand viel) of de vierdeurs A-Klasse. Bij BMW gebeurt dat met de 2-Serie Gran Coupé. Dat laatste merk kon nog even vasthouden aan de meere dynamische achterwielaandrijving, maar tegenwoordig slepen de instappers zich ook bij BMW allemaal aan de voorwielen door het verkeer.

Groter dan voorheen

Tussen die twee concurrenten kiest Audi voor zijn eigen dynamische profilering, met een grote stylistische nadruk op de wielkasten, maar ook met nog een zekere elegantie. Tenminste, dat zegt Audi er zelf over. In vergelijking met z’n voorganger is hij 4cm langer, 2cm breder en ook 1cm hoger geworden. En hij meet 15cm meer dan de Sportback. Dat zit ‘m bijna allemaal in de koffer, waardoor die met 425l capaciteit kan uitpakken. Het interieur is identiek aan dat van de vijfdeurs Audi A3.

Audi A3 Berline te koop vanaf…

Audi zet de A3 Berline in de catalogus met drie motoren. Twee benzines en één diesel. De instapper, die beschikbaar wordt vanaf 27.200 euro is een 1.0 TFSI met 110pk. een 150pk sterke 1,5l viercilinder benzine of een 2-liter diesel die eveneens 150pk opwekt.