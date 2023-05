Einde discussie? Elektrische auto schoner dan benzine of diesel

Door: BV

Een elektrische auto stoot tijdens zijn levensduur gemiddeld tot wel drie keer minder CO2 uit dan een auto op benzine of diesel. Tot die conclusie komt Transport en Environment na een onderzoek.

De organisatie becijferde voor elektrische auto’s de totale uitstoot, het zogeheten well-to-wheel scenario. Dat brengt ook de vervuiling bij de productie in kaart, al houdt het geen rekening met de vervuiling aan het einde van de levensduur van het product.

Elektrische auto stoot tot 80% minder CO2 uit

Zelfs bij het slechtst mogelijke scenario, wanneer een elektrische auto met een in China geproduceerde accu terechtkomt in Polen dat voor z’n elektriciteitsproductie afhankelijk is van sterk vervuilende centrales met fossiele brandstoffen, vervuilt een elektrische auto nog steeds 22% minder dan een conventioneel aangedreven voertuig.

Aan het andere eind van het spectrum zit een elektrisch auto met een lokaal produceerde batterij. Als die in Zweden wordt gebouwd en daar ook rondrijdt, zou die voor 80% minder CO2-uitstoot zorgen dan bij diesels en 81% minder in vergelijking met een benzine. Een in België geproduceerde elektrische auto zou 65% beter scoren dan een brandstofvoertuig.

De elektrische auto is volgens Transport & Environment altijd groener dan een conventioneel aangedreven voertuig.

Transport & Environment is een pro EV-lobbygroep

“ Geen eensgezindheid onder experten over de impact van elektrisch autorijden ”

De studie communiceert duidelijk de conclusies, maar niet de methodologie. Zo is onduidelijk welke factoren in rekening zijn genomen in well-to-wheel indicatie. Nog belangrijker is dat de studie niet afkomstig is van een onafhankelijke groepering. Transport & Environment is een drukkingsgroep voor “een zero-emissie mobiliteitssysteem”. Een lobbygroep die net als de inmiddels fel omstreden Deutsche Umwelthilfe tot doel heeft met alle middelen de brandstofwagen te bestrijden.

Transport & Environment ligt eveneens aan de basis van de huidige trapsgewijze verstrenging van Europese emissiedoelstellingen. Die dwingen autofabrikant en autokoper richting elektrificatie en zadelen de consument met een aanzienlijke factuur op.

Autoverkeer vertegenwoordigt ongeveer 8% van de Europese CO2-uitstoot

Uit onderzoek van milieugroeperingen blijkt steevast het heilzame effect daarvan op de CO2-emissies, zonder daarom oog te hebben voor een ruimer kader. Zo schuift Transport & Environment in haar jongste studie naar voor dat de uitstoot van CO2 met ruim 80 procent teruggedrongen kan worden, maar verzaakt ze te vermelden dat de totale Europese CO2-uitstoot zelfs in dat scenario met hooguit 6% daalt.

Resultaat andere studies minder eenduidig

De resultaten van de studie van de EV-drukkingsgroep staan in schril contrast met de resultaten van het rekenwerk van onafhankelijke, neutrale instanties. GreenNCAP probeert bijvoorbeeld de milieu-impact van verschillende modellen en brandstofvormen in kaart te brengen en heeft geen alternatieve belangen. Die organisatie concludeerde in het verleden reeds meermaals dat de modernste brandstofmotoren vergelijkbaar scoren met een elektrische auto.

Geen eensgezindheid onder experten

Het probleem is hoe dan ook niet het bestaan van een studie die de elektrische auto afschildert als de redding van de mensheid. Er zijn er meer dan je kan tellen. Helaas is er voor elke ogenschijnlijk objectief opgestelde studie uit de pro-EV-hoek ook een net zo ogenschijnlijk objectief opgestelde studie uit de anti-EV-hoek die precies het tegengestelde beweert. Daar tussenin zweven een aantal onderzoeken die een meer genuanceerd beeld ophangen en zowel bij brandstofwagens al bij elektrisch rijden specifieke vraagtekens zien. Er is derhalve geen eensgezindheid onder experten over de impact van elektrisch autorijden.