Een miljoen kilometers met een Mercedes E-Klasse: wat kost dat?

Door: BV

Een Duitser uit Sindelfingen kocht in 1992 een Mercedes 200 D. Een W124, die een jaar later (bij een facelift in 1993) tot E-Klasse omgedoopt zou worden. Hij reed er inmiddels al meer dan een miljoen kilometers mee en hield nauwlettend alle facturen bij.

De man, Michael Nickl, werkt bij het merk met de ster. Hij kreeg bijna dertig jaar geleden een korting voor werknemers op z'n 200 D. En hij koos voor de instapdiesel, want zelfs dan was hij nog duur genoeg. De man rijdt nog altijd met de auto. Z'n trouwe vierwieler had twee jaar geleden al een miljoen kilometers afgelegd. Inmiddels zijn het er nog meer. Van die eerste 1.000.000 km hield hij alle kosten en facturen bij. Tijd om de rekening te maken.

Waarom houdt zo'n auto het zo lang vol

Het wordt wel vaker gezegd: een belangrijk aspect voor betrouwbaarheid en duurzaamheid, is een motorblok plaatsen dat niet geforceerd wordt. De tweeliter diesel in deze 200 D (type OM601) bijvoorbeeld. Die ontwikkeld niet meer dan 75pk en 126Nm. Snel is de grote Mercedes dus in geen geval. Maar hij was wel al die tijd best zuinig. Volgens Nickl verbruikt z'n auto niet meer dan 6l/100km. Al bijna 30 jaar lang...

Die belasting is precies wat de levensduur van moderne motoren aantast. Een tweeliter diesel wekt tegenwoordig gemiddeld meer dan 150pk op. Het dubbele. De loopeigenschappen en de geleverde prestaties zijn een pak beter, maar of je ook met een moderne diesel de kilometerstand nog naar 7 cijfertjes krijgt, is minder waarschijnlijk.

25 jaar facturen



Nickl is nu 57 en heeft een complete onderhoudsgeschiedenis van z'n Mercedes bijgehouden. Al bij al valt ook dat mee. De koppeling hield het bijvoorbeeld vol tot 445.000km op de teller stond. Zo'n oudere dieselcentrale wil vaker nieuwe olie dan een oude. En inmiddels werden ook de remmen, schokdempers, alternator en de waterpomp vervangen.

Alle kosten zitten inmiddels in een excelletje. Daaruit blijkt dat onderhoud en herstellingen voor het eerste miljoen kilometers precies 58.563 euro kostte. Dat lijkt veel, maar het minder dan 6 eurocent per kilometer. Aan brandstof gaf hij over dezelfde afstand ook nog eens 53.786 euro uit. De twee samen komen op een gebruikskost van minder dan 350 euro per maand. Exclusief de aankoop weliswaar.