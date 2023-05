Zo probeert Ford de Amerikaan in een elektrische auto te krijgen

Door: BV

Je zou het aan de verkoopscijfers van Tesla niet zeggen, maar het botert niet zo tussen de Amerikaan en de elektrische auto. Het bedrijf van Elon Musk verkoopt er inderdaad als zoete koek. Vooral bij een jong, goed verdienend publiek in sterk verstedelijkte regio’s, gaat het Tesla voor de wind. Daar knaagt het merk vooral aan de populariteit van premium merken, die veelal niet Amerikaans zijn.

Verkoop elektrische auto daalt in VS

Toch daalde de totale verkoop van elektrische auto’s er de jongste tijd, in plaats van te stijgen. En de aanhoudend lage brandstofprijzen zullen daar wellicht niet snel verandering in brengen. Een liter brandstof kost in de VS (omgerekend) minder dan 30 eurocent!

Wie niet Tesla heet, maar wel elektrische auto’s in de catalogus heeft staan, krijgt die er niet verkocht. Het aanbod werd de jongste tijd veel groter, maar de vraag liep zelfs terug. De kilometervretende Amerikaan is simpelweg te verknocht aan de brandstofmotor.

Ford Mustang Mach-E

Ford stelde onlangs de Mustang Mach-E voor. Een elektrische crossover die van het logo met het paardje werd voorzien om de prijs te kunnen verantwoorden. Die komt ook naar België. Maar het merk ziet de bui al hangen. De eerste exemplaren vlogen de deur uit, maar zoals bij EV’s wel vaker het geval is, zakt de vraag daarna snel.

Hoe maak je een elektrische auto verteerbaar?

Hoe krijg je de Amerikaan geïnteresseerd in een elektrische auto, moet de marketingafdeling zich daar afgevraagd hebben. Deze Ford Mustang Cobra Jet 1400 is het antwoord. Hij gaat straks immers de dragstrips aandoen in het hart van petrolminnend Amerika. Hij moet de elektrische auto hip maken in de kringen van de traditionele Amerikaanse autocultuur.

Elektrisch op de dragstrip

In 2018 werd nog een Mustang Cobra Jet gebouwd met een dikke V8 met compressor. Die had ruim 1.000pk en werd op dragstrips al snel een lieveling. Die auto deed de kwartmijl in 8,5 tellen en haalde er 240km/u. Recht uit de verpakking. Met 1.400pk en 1.500Nm moet deze elektrische variant nog beter doen. Er wordt op 8 tellen en 270km/u gemikt.

Of het hele opzet zal slagen, is nog maar de vraag. De dragcultuur in de VS draait immers helemaal rond het zelf uitvoeren van verbeteringen en aanpassingen aan motor en aandrijflijn. De EV biedt daar minder potentieel. En als straks een paar bekende strips zeggen dat de elektrische racer er niet welkom is, knalt de Cobra Jet tegen een spreekwoordelijke muur. Gelukkig heeft Ford ook voor deelname aan events de nodige dollars gereserveerd. Het gaat ervan uit dat de organisaties er wel zwichten voor het geld.