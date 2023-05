Versoepeling coronamaatregelen: garages open vanaf 11 mei, meer autokeuringen mogelijk vanaf 4 mei

Door: BV

De coronamaatregelen worden versoepeld in verschillende stappen. Voor de autosector zijn de nieuwe regels vanaf respectievelijk 4 en 11 mei van belang.

Bandenwissels meteen toegelaten

De overheid besliste afgelopen week al om bandenwissels meteen weer toe te laten. Het gaat dan meer specifiek om het verwisselen van winterbanden voor zomerbanden. Opgelet: dat geldt in principe alleen voor auto’s die worden gebruikt voor essentiële verplaastingen. Voor wie niet thuiswerkt bijvoorbeeld.

Langdurig op winterbanden blijven rijden bij hoge temperaturen zorgt voor minder grip en meer slijtage. Het ging daar grotendeels om een aanpassing van de regelgeving aan de realiteit in plaats van andersom. Een steekproef van de auto55.be-redactie leerde immers dat de meeste bandencentrales al langere tijd open waren, onder meer voor dringende herstellingen. In de meerderheid van de gevallen werden daar ook reeds bandenwissels gedaan. De aanpassing zal in de praktijk dus niet zo veel gevolgen hebben.

Vanaf 4 mei gaan garages weer open, maar…

Van de overheid mogen alle bedrijven weer open op 4 mei voor interzakelijke-transacties. Dat betekent dat de garages zich niet langer moeten beperken tot dringende herstellingen en takelingen, maar ook gewone herstellingen en onderhoud mogen uitvoeren. Dat mag met zekerheid aan voertuigen van zakelijke klanten. De informatie die de overheid tot op heden verspreidde (het ministerieel besluit - voor zover dat duidelijkheid zal scheppen - is nog niet gepubliceerd).

Showrooms pas open op 11 mei

Onderhoud en herstellingen aan particuliere voertuigen en het openen van de showrooms (mits inachtname van voorzorgsmaatregelen) mag met zekerheid weer vanaf 11 mei. De verkoop van nieuwe auto’s en tweedehandswagens zal dan wellicht normaal kunnen hervatten.

Grijze zone

Tussen beide ligt een grijze zone, bevestigt ook vakorganisatie Traxio. ‘Op dit ogenblik is bijvoorbeeld onduidelijk of een levering van een nieuwe auto vanaf 4 mei mag, niet mag of alléén mag voor een zakelijke klant’. Zo vraagt de organisatie zich af of vanaf 4 mei een nieuwe bestelwagen wél verkocht mag worden, ‘want dat is tenslotte een zakelijke transactie’. Er ‘is nog veel onduidelijkheid die hopelijk de komende dagen zal opgehelderd worden’, zegt Traxio.

Autokeuring geheel hervat op 4 mei?

Door het verschil in zakelijke transacties en consumententransacties is ook het gevolg voor de autokeuring niet logisch. Op dit ogenblik zijn in principe alle activiteiten van de autokeuring hervat - mits maatregelen zoals keuringen op afspraak - met uitzondering van het periodiek keuren van personenwagens en lichte vrachtwagens. In principe zou vanaf 4 mei de periodieke keuring van lichte vrachtwagens kunnen hervatten en kan het periodiek keuren van personenwagens weer vanaf 11 mei. Vakorganisatie Goca bevestigde de nieuwe regeling echter nog niet.

Over de regeling omtrent rijlessen en rij-examens is nog grotere onduidelijkheid. Het is immers mogelijk dat deze gekwalificeerd worden als ‘contact-intensief’ waardoor hervatting op 11 mei evenmin een zekerheid is. Wordt meer duidelijkheid geschapen, dan lees je dat op Auto55.be.

