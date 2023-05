Luchtkwaliteit Gent sinds corona: nauwelijks verschil maar LEZ blijft

Door: BV

De Europeaan laat tijdens de coronacrisis z’n auto massaal stil staan. Het moet. Dat levert al weken een unieke situatie op met een sterk verminderde verkeersdruk. Ook in ons land. Op de snelwegen rijden de helft minder personenwagens. In steden is de daling wellicht nog meer uitgesproken. Alleen: het duidelijke effect op de luchtkwaliteit blijft uit. Dat is zo in het buitenland. Onder meer Stuttgart besliste om op basis van metingen in coronatijden al z’n fijnstofalarm (met extra maatregelen tijdens fijnstofpieken) af te schaffen. Daar klinkt inmiddels ook de roep om het dieselverbod dat sommige Duitse binnensteden plaagt, af te schaffen. Uit metingen tijdens coronatijden blijkt immers dat het ‘rechtstreekse verband met het verkeer niet duidelijk is’.

Geen duidelijke invloed op luchtkwaliteit in Gent, maar Groen spreekt tegen

De metingen in eigen land liggen in dezelfde lijn. Na ruim een week van lockdownmaatregelen was de luchtkwaliteit in Gent niet verbeterd. Maar volgens milieuschepen Tine Heyse (Groen) in Het Laatste Nieuws, klopt die informatie niet. “Gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen het effect van minder autoverkeer wel aan. Vooral de kankerverwekkende roetdeeltjes van dieselauto’s zijn enorm gedaald. Dus neen, de LEZ wordt niet afgevoerd.” Ze erkent echter wel dat er tijdens de lockdownmaatregelen fijnstofpieken werden gemeten, maar dat ligt volgens de Groen-politica aan het weer, de verwarming van gebouwen en de landbouw. “Autoverkeer heeft maar een beperkte impact op fijnstof” verklaart ze in de Vlaamse krant plots. Dat is flagrant in tegenspraak tot de stellingname voor de invoer van de lage-emissiezone. Groen probeert in Gent zelfs nog een uitbreiding van de lage-emissiezone te forceren.

Vlaamse Milieumaatschappij communiceert voorzichtig

Opvallend is dat de Vlaamse Milieumaatschappij in haar communicatie de stelling van de Gentse pro-LEZ-schepen van Groen niet volgt. De Vlaamse Milieumaatschappij erkent in haar communicatie in essentie dat minder verkeer wel een effect moet hebben, maar lijkt ook te erkennen dat de gevolgen te klein zijn om te meten.

Het VMM mat in de periode voor de lockdownmaatregelen op enkele vlakken zelfs betere waarden dan tijdens de maatregelen. Critici van LEZ-zones zien daarin bewijs voor de stelling dat de impact van verkeer op de concentratie van bepaalde vervuilers in de lucht veel lager is dan soms wordt aangenomen. Wiskundig gezien kan daar weinig tegenin gebracht worden, maar LEZ-voorstanders hielden vol dat het plaatselijke effect aanzienlijk en onmiddellijk meetbaar was. Die stelling wordt door de metingen in corona-tijden op losse schroeven gezet.