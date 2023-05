Door: BV

Audi stopt met DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. Het merk was er sinds 2000 ononderbroken in actief. 2020 wordt het laatste seizoen.

Het merk met de vier ringen kwam uit in de DTM van 1990 tot 1992 en vanaf 2000. In die tijd haalde het merk 23 kampioenstitels binnen, waarvan het 11 keer de absolute kampioen leverde (de ander waren constructeurstitels).Het merk haalde 114 overwinningen, 345 podiumplaatsen, 106 poleposities en legde 112 keer de snelste ronde af. 2019 was het meest succesvolle DTM-seizoen in de geschiedenis van het bedrijf.

Besparen op autosport

Straks is het er echter mee gedaan. Een probleem voor de organisator van het kampioenschap, want dat betekent dat alleen BMW nog overblijft. Audi snijdt in z’n autosportprogramma, naar eigen zeggen onder meer om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Besparen op sportieve prestaties is al decennia populair bij automerken. Audi schrapte eerder ook al z'n volledige Le Mans-programma.

Het merk blijft wel nog actief in de motorsport. Om de nadruk te blijven leggen op de conversie van het merk naar “een leverancier van premium en koolstofneutrale mobiliteit”, blijft het Formule E-programma van het merk behouden.

Liever Formule E

Formule E is een elektrische tegenhanger voor Formule 1. Hoewel de kijkcijfers tegenvallen en de raceformule geplaagd wordt door de talrijke beperkingen van elektrisch autoracen, is het wel een groot commercieel succes. Bijna alle merken denken met deelname aan die autosportformule hun schone imago te kunnen onderlijnen. Intussen is het echter ook een publiek geheim dat de organisatie enorme hoeveelheden dieselgeneratoren inzet om de racewagens op te laden.