Belg betaalt meeste autobelasting van alle Europeanen, helft meer dan gemiddeld

Elk jaar berekend ACEA, de koepelorganisatie van Europese autoconstructeurs, hoe groot de bijdrage is van autogebruik aan het Europese budget (zie rapport hier). Op zowel de aankoop als het gebruik van de auto werden vorig jaar in Europa zo maar eventjes 440,4 miljard aan belastingen geheven. Maar nergens was de bijdrage per inwoner zo hoog als in ons land.

Autogerelateerde belasting in Europa

Land Inwoners Autogerelateerde taks Belasting per inwoner Oostenrijk 8850000 14300000000 1615,8 België 11460000 20700000000 1806,3 Duitsland 83020000 93400000000 1125,0 Denemarken 5806000 6700000000 1154,0 Spanje 46940000 30000000000 639,1 Finland 5518000 8100000000 1467,9 Frankrijk 66990000 83900000000 1252,4 Griekenland 10720000 7400000000 690,3 Ierland 4900000 6200000000 1265,3 Italië 60360000 76300000000 1264,1 Nederland 17280000 21500000000 1244,2 Portugal 10280000 9600000000 933,9 Zweden 10230000 8100000000 791,8 Engeland 54990000 54100000000 983,8 Europees gemiddelde 1159,6

België heeft niet alleen een ongekend ingewikkelde autofiscaliteit. Ons land kent per inwoner ook de hoogste belastingdruk van allemaal op zowel de aankoop als het gebruik van de auto. Aan BTW, taksen, accijnzen, rijtaksen allerhande… (een auto wordt in ons land gemiddeld al 10 keer belast voor je de eerste kilometer hebt gereden) betaalde de Belg vorig jaar 20,7 miljard euro. Dat komt neer op 1.806 euro per inwoner. Ons land steekt daarmee met kop en schouder boven de andere Europese landen uit.

Belg betaalt 55% meer dan Europees gemiddelde

In Europa betaalt elke inwoner gemiddeld 1.160 euro per jaar belasting op een auto, maar de regionale verschillen zijn groot. Spanje en Griekenland zijn het goedkoopst. Daar kost autobezit en gebruik gemiddeld minder dan 700 euro per jaar. Bijna een derde van wat het in ons land is. Na België zijn ook Oostenrijk (1.615 euro per capita per jaar) en Finland (1.467 euro per capita per jaar) echte uitschieters. Het cijfer wordt vanzelfsprekend beïnvloed door het percentage aan autobezit van de bevolking, maar voor het eindresultaat - de bijdrage aan de staatskas - is dat van geen tel. Er zijn overigens nog landen, zoals Duitsland, waar het autobezit vergelijkbaar of hoger is dan bij ons.

Nederland, dat te boek staat als een land dat zwaar belast (en waar brandstof tegenwoordig bijvoorbeeld duurder is dan in ons land), scoort amper 10% boven het Europese gemiddelde. De Belg betaalt 55 procent meer.

De automobilist betaalt nog meer

Inkomen uit bekeuringen (Vlaanderen heeft één van de hoogste concentraties flitspalen ter wereld) en lage-emissiezones zijn niet opgenomen in deze cijfers.

