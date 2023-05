Oproep: laat individuele motor- en oldtimerritten toe

Door: BV

Dat de nationale veiligheidsraad tijdens de jongste persconferentie op z’n zachtst gezegd knullig communiceerde, daar is zo ongeveer iedereen het over eens. Binnenkort mogen we ons met z’n allen weer aan wat meer activiteiten wagen. En hoewel de data (provisioneel vanaf 4 mei) nog voorwaardelijk zijn, is nu al duidelijk dat in een eerste stadium enkele sporten weer zullen mogen.

Tegenstrijdige uitspraken

In dat kader wordt onder meer verwezen naar vissen, kajakken en tennissen. Je hoeft daar niet te dicht voor bij elkaar te komen. Op VTM voegde Vlaams Minister-President Jan Jambon (N-VA) daar ook recreatief motorrijden aan toe. Hij beschouwt dat immers als een sportieve activiteit. Maar daar was Federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot het dan weer niet mee eens. Die stuurde de wereld in dat het niet kon.

Logisch dus dat het Vlaamse publiek onduidelijkheid claimt. Vooral omdat de uitspraken van de ministers in kwestie de schijn wekken dat in ons land zomaar iets kan omdat een minister iets wel of niet gezegd heeft. Onzin natuurlijk - alleen de tekst van het ministerieel besluit is rechtsgeldig. De oorspronkelijke tekst staat alleen essentiële verplaatsingen toe en de nieuwe versie is nog niet gepubliceerd. Wordt de motor niet expliciet vernoemd, dan zal ook de motorrijder zich nog steeds moeten beperken tot essentiële verplaatsingen.

Frustratie

Frustratie bij de grote groep recreatieve motorrijders is echter weinig verwonderlijk. Het is immers moeilijk uit te leggen dat wielertoeristen (open helm, relatief korte tussenafstand) wel de baan op mochten (zij het in piepkleine groepjes) en dat rijden met een motor (gesloten helm, grotere tussenafstand) verboden bleef.

Over een recreatieve rit met een oldtimer, voor zover die niet in clubverband gebeurt, kan hetzelfde gezegd worden. De vzw Red De Oldtimer pleit er dan ook voor om individuele oldtimerritten zo snel mogelijk toe te laten met enkel inwonende gezinsleden aan boord. Het zou een deel van de bevolking in staat stellen om te ontspannen zonder toename van het risico op besmetting. De auto is immers een veilige haven - daar is de overheid het alvast over eens.

De actiegroep pleit ervoor om recreatieve motor- en oldtimerritten toe te staan vanaf 4 mei.