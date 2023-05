Volkswagen geeft Touran het spuitje

Door: BV

Monovolumes zijn passé en SUVs zijn hip. En terwijl de hoogpoters en masse aan de gamma’s van de automerken worden toegevoegd, verdwijnen de éénvolumers gestaag uit het aanbod. Bij Volkswagen werd al beslist dat de grote Sharan geen opvolger meer zou krijgen en binnenkort verdwijnt ook de Touran die gebaseerd is op het Golf-onderstel.

Volkswagen Touran: 2 productgeneraties sinds 2003

Volkswagen bouwt de Touran al sinds 2003, maar toch waren er van het model maar twee echte productgeneraties. De eerste uitvoering ging zo maar eventjes 12 jaar me. Die werd twee keer op een facelift getrakteerd. In 2006 en nog eens 2010.

In 2015 kregen we dan toch een compleet nieuwe generatie achter de kiezen. Een erg homogeen product, concludeerde de Auto55.be-redactie toen de populairste motorversie (destijds nog een 1.6 diesel) werd getest. Wanneer de productie precies stopt, is echter niet bekendgemaakt. In principe kan het model nog probleemloos mee tot 2022, maar het is waarschijnlijk dat VW er in een efficiëntie-oefening nog dit jaar een eind aan maakt.

Caddy Life en Multivan blijven wel

Wie op zoek is naar een monovolume bij Volkswagen, moet dus noodgedwongen terugvallen op afgeleiden van bestelwagens. De Caravelle/Multivan die dezelfde basis heeft als de Transporter of de Caddy Life, die eigenlijk een ingerichte Caddy bestelwagen is.

Elektrische ID.Buzz zal Touran vervangen

Toch hoef je volgens VW niet te wanhopen. De Duitsers zullen de productieversie van de elektrische ID.Buzz immers als opvolger van de Touran naar voor schuiven. De conceptversies (zie hier) daarvan hadden een modernistische vormgeving met retro-accenten. En ook daarvan werd reeds een bestelwagenversie getoond.

Je zal dus in de toekomst ook nog voor een monvolume bij VW terecht kunnen. Of dat aan een vergelijkbare prijs (de huidige Touran is er in ons land vanaf 29.250 euro), is echter twijfelachtig.