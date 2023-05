Belgische designer Luc Donckerwolke stopt ermee

Door: BV

Luc Donckerwolke is één van de bekendste Belgische autodesigners. De man had onder meer de hand in de creatie van de Lamborghini Gallardo, de Audi A2 en de Bentley EXP1 Speed 6.

Topman bij Hyundai/Kia/Genesis

Sinds 2015 resideert Donckerwolke in Zuid-Korea. Hij werd door designgoeroe Peter Schreyer immers naar de Hyundai-Kia-groep gehaald. Daar hadden ze destijds nog iemand nodig om wat flair te injecteren in Genesis. Dat is het luxemerk dat Hyundai ziet als een tegenhanger voor het (inmiddels geflopte) Infiniti van Nissan, Acura van Honda en natuurlijk Lexus van Toyota.

Donckerwolke kreeg in geen tijd de toppositie op de Hyundai/Kia/Genesis stijlafdeling toegewezen. Hij stond wellicht nog aan de wieg van de recente beslissing van Hyundai om zich te differentiëren op vlak van design. Dat merk kiest voor duidelijk verschillende ontwerpen voor z’n toekomstige modellen. Daarmee zet het zich af van de trend om erg gelijkaardige auto’s van verschillend formaat te verkopen. Mercedes is daarvan een extreem voorbeeld.

Hyundai Prophecy Concept Car

Donckerwolke pende nog zelf mee aan de Hyundai Prophecy Concept Car. Die zal in 2022 in productie gaan komt bovenop een nieuwe globaal elektrisch platform van het merk.

Stopt om ‘persoonlijke redenen’

De 54-jarige Belg met ook Zuid-Afrikaanse roots, stopt er nu mee. Hyundai meldt dat zulks gebeurt “om persoonlijke redenen” en dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Er wordt niet verder over uitgeweid.