Facelift BMW 5-Serie lekt

Door: BV

Begin deze week lekte bij BMW nog de elektrische iX3 en inmiddels is het weer prijs. Dit zjin de eerste plaatjes van de opgefriste BMW 5-Serie. Technische details zijn er niet bij.

Traditionele opfrisbeurt voor BMW 5-Reeks

De Nip & Tuck van BMW beperkt zich tot de traditionele items. Beperkte esthetische aanpassingen met andere woorden. Vooraan zijn die het grootst. Daar zie je andere bumpers, een hertekende grille en herwerkte verlichting. Het lijkt erop dat de grille een tikkeltje groter werd of de lichtunits smaller werden. Misschien beide. Maar in elk geval blijft BMW bij deze versie ver van de extremen die bijvoorbeeld de opgefriste 7-Reeks te beurt vielen en vooral in Europa op veel kritiek stuiten. Een te grote grille zou, behalve technisch volstrekt onnodig, getuigen van weinig smaak. Hier legden de Duitsers op z’n minst wat meer zelfbeheersing aan de dag.

Achteraan is het ook de invulling van de achterlichtunits waaraan gesleuteld wordt. Die lijkt nu wat meer op die van de recente 3-Serie. Een auto die ook wat Aziatische looks wordt verweten.

Andere aanpassingen zullen gaan om de velgen, beschikbare kleuren en aan de binnenzijde wellicht een opgewaardeerd infotainmentsysteem en wat andere materialen.

Ook weer als plug-in-hybrid

Het exemplaar op de meeste gelekte foto’s is de BMW 530e - de stekkerhybride. Die combineert een compacte viercilinder turbo-benzinemotor met een elektrische centrale en levert gecombineerd dik 250pk. Of de technische specificaties aangepast zijn sinds de introductie in 2017 weten we binnenkort, wanneer het merk met officiële informatie naar buiten komt.