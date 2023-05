Corona: keurstations 4 mei weer open, geldigheid keuringsattest verlengd tot 4 november

Door: BV

Op 17 maart gingen de Vlaamse keurcentra dicht. Een gevolg van maatregelen om de uitbraak van het COVID-19 virus te beteugelen. Op 25 maart volgde al een beperkte heropening, voor de keuring van bedrijfsvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Op maandag 20 april hervatte vervolgens de keuring van tweedehandswagens, bestelwagens en landbouwvoertuigen. En op 4 mei gaan de keurstations weer als vanouds open. Vanaf dan kan iedereen weer naar de keuring.

Autokeuring geldig tot 4 november

De Vlaamse overheid besliste al bij het begin van de coronacrisis dat de geldigheid keuringsattesten van voertuigen die na 13 maart 2020 gekeurd zouden moeten worden, bij wet werd verlengd. De vervaldatum van alle auto’s die gekeurd zouden moeten worden tot één maand na het einde van de coronamaatregelen, zou met minstens 4 maand verlengd worden.

Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot 4 november 2020.

GOCA-leden versturen nieuwe keuringsattesten

Hoewel het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) toen verklaarde dat nieuwe attesten niet nodig waren, sturen de erkende autokeurbedrijven inmiddels wel nieuwe ‘groene uitnodigingskaarten’ op, waarop de hierboven reeds aangehaalde einddatum wordt vermeld.

Wanneer moet je dan naar de autokeuring?

Je kan in principe vrij kiezen wanneer je je voor een keuring of herkeuring aanbiedt. Koepelorganisatie GOCA roept echter op om te wachten tot je een uitnodiging in de bus krijgt. Je houdt er echter best rekening mee dat die uitnodiging een dienst is en geen verplichting. Komt ze niet (of gaat ze verloren) en biedt je je daardoor te laat aan, dan rekenen de verschillende erkende keuringsinstanties alsnog een tarief voor een laattijdige keuring aan.

Of de flink opgeschoven keuringsdeadline voor dit jaar betekent dat je auto volgend jaar ook later gekeurd mag worden, is niet duidelijk, maar onwaarschijnlijk. Bijgevolg zullen heel wat mensen op termijn van enkele maanden hun auto twee keer moeten aanbieden.

GOCA vraagt: “kom alleen”

De keurstations nemen maatregelen om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken en vragen met aandrang om auto’s voor keuring alleen (dus zonder extra inzittenden) aan te bieden.