Toyota rondt kaap van 15 miljoen verkochte hybrides

Toyota heeft naar eigen zeggen afgelopen kwartaal wereldwijd z’n 15 miljoenste hybride verkocht.

Geen nieuw concept

Toyota introduceerde z’n eerste hybride - een opvallend conventioneel gelijnde (om niet te zeggen - lelijke) Prius, al in 1997. Van dat model zit Toyota inmiddels aan de vierde generatie. De jongste werd in 2016 geïntroduceerd.

Het duurde tot 2013 eer Toyota z’n eerste vijf miljoen hybrides verkocht. Vier jaar later, in 2017, overschreed het al de kaap van 10 miljoen stuks en nu, nog eens drie jaar verder, zijn we weer 5 miljoen stuks verder.

Op alle markten samen bieden Toyota en luxe-dochteronderneming Lexus, inmiddels niet minder dan 44 hybridemodellen aan. Bij ons is een hybride aandrijflijn onder meer te krijgen in de Yaris, Corolla, C-HR en RAV4. Het gaat in alle gevallen om een erg gelijkaardige opstelling met slechts minimale wijzigingen.

Volgens de autofabrikant heeft het over die 15 miljoen stuks gemiddeld 120 miljoen ton aan CO2-uitstoot uitgespaard.

Strengste uitstootnormen ter wereld

Toyota maakt er in haar communicatie een punt van dat het succes van z’n hybridestrategie cruciaal is in het halen van de Europese emissie-doeleinden. “Dankzij onze hybride verkoop is Toyota goed op weg om de doelstelling van 95g/km van de EU voor 2020 en 2021 in Europa te halen, waar de CO2-regelgeving de strengste ter wereld is.”

Vorig jaar realiseerde Toyota een uitstootgemiddelde van 97g/km. Het is het enige merk dat in de buurt van de beoogde uitstootnormen kwam. Halen de automerken dat gemiddelde dit jaar niet, dan dreigen miljardenboetes.

Omstreden gevolgen

Die strenge uitstootnormen zijn stilaan omstreden. Nog voor de uitbraak van de coronacrisis bleek dat de geforceerde omschakeling naar elektrificatie om korte termijn veel banen zal kosten (alleen in Duitsland werden al tienduizenden mensen daarom de deur gewezen) en dat auto’s erdoor tot wel 10.000 euro duurder worden.