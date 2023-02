Porsche 911 nu ook met handbak

Door: BV

Het is al jaren zo dat het gros van de sportwagens verkocht wordt met een automatische transmissie. De jongste tijd houdt dat misschien wel meer steek dan ooit tevoren. Vermogen en trekkracht swingt immers de pan uit, wat het risico op abnormale slijtage doet toenemen. En de automaten van het jongste decennium schakelen allemaal sneller dan je met de hand ooit zou kunnen.

Toch blijft een handbak voor heel wat fanaten de ultieme manier om een sportwagen te beleven. Je hebt immers de totale controle. En eigenlijk doet dat laatste tiende links of rechts er niet toe. Wie denkt dat alleen maar snel accelereren het bestaansrecht is van sportwagens, heeft het niet goed begrepen. Voor wie de stelling in deze paragraaf prefereert boven die bovenaan dit artikel, introduceert Porsche nu opnieuw een handgeschakelde zevenbak in huidige generatie 911 (zie test hier).

Zeven versnellingen voor handgeschakelde Porsche 911

De manuele transmissie combineert Porsche in de Carrera S en 4S altijd met een Sport Chrono-pakket. Dat betekent dat je altijd een mechanisch achterdifferentieel bijkrijgt en dat de remmen op de achterwielen ingrijpen wanneer je een bocht wil nemen. Zoals tegenwoordig wel vaker het geval is, heeft de handbak wel een automatische tussengasfunctie. Bij het terugschakelen past de auto automatisch het toerental aan. Dat belast onder meer de koppeling minder.

De 911 Carrera S met handbak weegt 35kg minder dan de variant met PDK-automaat, doet de honderdsprint in 4,2 tellen en haalt een top van 308km/u.

Lichter, eenvoudiger, maar niet goedkoper

Porsche biedt de handbak aan als een ‘gratis optie’ ten aanzien van de automaat. In een normale wereld kost een manuele versnellingsbak algauw enkele duizenden euro’s minder dan een automaat, maar voor dergelijke generositeit ben je bij Porsche aan het verkeerde adres.