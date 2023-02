Overheid blundert in coronacommunicatie: laat motor of oldtimer op stal

Door: BV

Vanaf vandaag, 4 mei, zijn de beperkende maatregelen ter beteugeling van COVID-19 virusuitbraak versoepeld. De veiligheidsraad kondigde die versoepeling al aan op 24 april, maar het duurde tot donderdagavond 30 april eer het besluit in het Belgische staatsblad verscheen (zie integrale besluit hier). Die vertraging stuit op veel kritiek, onder meer bij de belangenorganisaties van de sectoren die vanaf heden hun activiteiten geheel of gedeeltelijk mogen hervatten.

Verwarring alom

De verwarring eindigt daar echter niet. Vooral de versoepeling rond sommige sportieve activiteiten bleef het ganse weekend door de gemoederen beroeren. Voor de auto- en motorliefhebber kwam er evenmin veel duidelijkheid. Even leek het erop dat recreatieve motor- en oldtimerritten (individueel of in gezinsverband) weer toegelaten zouden worden. Maar daarop werd dan toch weer teruggekomen. Onduidelijkheid troef, met als gevolg dat zelfs wie opzoekingswerk verrichte straks het risico loopt om bekeurd te worden.

Toegelaten volgens officiële website

Het was Vlaams-Minister president Jan Jambon (N-VA) die in het VTM-nieuws het vuur aan de lont stak. Hij verklaarde dat motorritten konden kwalificeren als een individuele sportactiviteit. Daar was federaal Minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR) het dan weer niet mee eens. Niettemin verscheen in de loop van vrijdag op de officiële informatiesite van de overheid de melding dat “Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit en oldtimerrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren…” toegelaten werden. Daarmee leek de politiek tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de liefhebbers en de logica. Beide activiteiten houden immers nauwelijks verspreidingsrisico voor het virus in. Actiegroep Red De Oldtimer kreeg zelfs expliciet bevestiging van bovenstaand oordeel van een volksvertegenwoordiger. Maar later verdween de melding weer.

Alleen essentiële verplaatsingen

Zowel Red De Oldtimer als de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) herinnerden hun leden er inmiddels aan dat de beperking op “essentiële verplaatsingen” nog steeds van toepassing is. Die wordt in het gepubliceerde besluit niet versoepeld en omdat voor interpretatie vatbaar is in hoeverre motor- en oldtimerritten onder individuele sportactiviteiten valt, beperken liefhebbers het gebruik van hun hobbyvoertuigen best tot toegelaten, essentiële verplaatsingen.

Onduidelijkheid, ook bij controles

Vooral over het gebruik van oldtimers blijft nog onduidelijkheid heersen. De Auto55-redactie kreeg immers al meldingen van bekeuringen voor oldtimerbestuurders tijdens essentiële verplaatsingen. Nochtans is het besluit daarin duidelijk: essentiële verplaatsingen zijn toegelaten en er worden géén beperkingen aan bepaalde voertuigcategorieën opgelegd. De verwarring stamt echter al van het begin van de coronacrisis. Toen ging even het gerucht dat elk gebruik van de oldtimer verboden was. Onder meer het BFOV stuurde dat in communicatie aan z’n leden, maar kwam later met een rechtzetting.

Overheidscommunicatie onbetrouwbaar



Intussen loont het de moeite om aan te stippen dat ook publicatie op de officiële website info-coronavirus.be geen duidelijkheid, laat staan rechtszekerheid biedt. De overheid bezondigt zich daar aan wilde interpretaties en veronderstellingen zonder dat de burger bij een eventuele bekeuring verhaal kan halen. De kritiek op de overheidscommunicatie houdt dan ook aan. Inmiddels klinkt het dat individuele motor- en oldtimerritten in een volgende publicatie in het Belgisch staatsblad zouden opgenomen worden. Tot dat gebeurt, blijven de beperkingen echter van kracht.