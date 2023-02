Cijfers: Belgische automarkt -90% in april

Door: BV

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, lag het openbare- en bedrijfsleven in april in ons land nagenoeg geheel plat. Ook in de autosector. Garages waren enkel open voor takeldiensten en dringende herstellingen en in de keurstations werd slechts een beperkt aantal keuringen uitgevoerd.

Minder dan 6.000 nieuwe auto’s in april

Een nagenoeg complete terugval van inschrijvingen van nieuwe wagens werd dan ook verwacht. Na een daling van 47% in maart, zakte het aantal nieuw ingeschreven wagens in april met 90% ten aanzien van vorig jaar. Er werden amper 5.296 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Vorig jaar waren dat er nog meer dan 53.000.

De cijfers wegen eveneens sterk op de resultaten van het ganse jaar. Tot eind april werden er 132.713 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is 36,6% minder dan over dezelfde periode in 2019.

Ook grote terugval bij bedrijfswagens, vrachtwagens en tweewielers

De resultaten zijn gelijkaardig in de sectoren van de lichte vrachtvoertuigen (-80,3% in april), de zware voertuigen tot en boven 16 ton MTM (-29,6% en -59,8% respectievelijk) en de motorbranche. Bij de tweewielers bedroeg de terugval 70,7%.

Merkenoverzicht

Voor wat het waard is, hebben we de top 5 van april nog even op een rij gezet, al dient gezegd dat de cijfers niet representatief zijn. BMW stond op 1 met 559 verkochte voertuigen, Toyota op 2 met 470 stuks, VW op 3 (450 stuks), Opel op 4 (346 stuks) en Renault sluit de top 5 af met 306 eenheden. De volledige tabel staat zoals steeds op onze facebookpagina.