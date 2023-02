BYD komt naar Europa met elektrische SUV

Door: BV

Het Chinese BYD is de tweede grootste fabrikant van elektrische voertuigen ter wereld. Het merk moet alleen Tesla voor laten gaan. En de Chinezen hebben expansieplannen. De elektrificatie-golf die Europa de komende tijd zal moeten ondergaan, biedt het perfecte excuus om onze markt te komen veroveren. BYD is op dat vlak in geen geval de eerste. In onze contreien staat intussen ook al een elektrische SUV van het MG (zie test hier) in de catalogus, inmiddels ook een Chinees merk. Met een beetje kwade wil zou je de elektrische BMW iX3, eveneens op de planning voor later dit jaar, in dezelfde categorie kunnen indelen. Ook die wordt immers in China gebouwd.

BYD Tang EV600

BYD (van Build Your Dream), verwacht het meeste van de Tang EV600. Toeval of niet, maar ook dat is een elektrische SUV. De accu is er 82,8kWh groot en die stuwt één of twee (voor- of vierwielaandrijving) elektrische motoren aan. Het vermogen bedraagt 245pk. In China bestaat de Tang overigens ook met conventionele motoren en als stekkerhybride, maar die wil het merk in onze contreien niet aanbieden. Zodra het dat doet, moet het weer beginnen rekenen over de gemiddelde CO2-uitstoot en eventuele boetes die daarmee gepaard gaan. Als het alleen elektrische auto’s aanbiedt, kan het z’n CO2-krediet zelfs nog verkopen aan andere merken en twee keer langs de kassa passeren. Tesla doet dat ook.

Eerst in Noorwegen

Het bedrijf zal niet heel Europa tegelijk aanvallen. Het wil beginnen in Noorwegen. Dat is het zwaartepunt voor de Europese EV-markt. Dat land heeft het grootste percentage elektrische auto’s en het meest uitgebreide laadnetwerk, zegt BYD.

Ook bestel- en vrachtwagens

Tegen het eind van dit jaar wil de nieuwkomer niet alleen zaken doen met de elektrische SUV, maar ook met elektrische bestelwagens, vrachtwagens en een trekker die speciaal voor logistieke centra werd ontwikkeld.