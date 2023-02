Laat je Toyota RAV4 eruitzien als een Lamborghini Urus

Door: BV

Niet iedereen is het erover eens dat de Lamborghini Urus een toonbeeld is van goede smaak. Maar dat je ermee kan opvallen levert minder stof tot discussie. Heb je dat hoog op de je lijst staan, maar ligt je bankrekening dwars? Dan heeft de Japanse tuner Albermo de oplossing. Je koopt een Toyota RAV4 en geeft hem een nieuwe smoel die van ver een beetje lijkt op die van de Lambo.

Hoe klinkt een Toyota RAV4 eigenlijk?

Akkoord, de middenklasse crossover van Toyota, heeft zelfs in het beste geval niet de prestaties om te doen alsof hij een Urus is. Je moet je dus vooral niet laten verleiden tot een stoplichtsprintje. En we vermoeden dat de uitlaatlijn erg veel werk vereist om er een sportieve brom in te krijgen. Je lost er dus niet alles mee op.

Lambo-looks voor een fractie van de prijs

Met de ogen geknepen naar de neus kijken en een beetje een Lambo-vibe krijgen? Dat lukt net. Voor een fractie van de prijs. De voorbumper kost dik 1.000 euro. Zijschorten zijn er voor minder dan 150 euro en de stukken voor een gereviseerde kont kosten nog eens 700 euro. Of het uiterlijk van de RAV4 er door die investeringen op vooruit gaat, is ook weer een open vraag. Maar hij valt in elk geval nog meer op. Missie volbracht?