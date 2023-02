België importeert massaal jonge occasies uit het buitenland

Door: BV

Vorig jaar werden in ons land bijna 100.000 occasies uit het buitenland geïmporteerd. Het gaat in hoofdzaak om jonge benzinevoertuigen.

Dubbel zo veel occasies uit het buitenland

Uit cijfers van Car-Pass, de vzw die de kilometerstanden van voertuigen in ons land bijhoudt, blijkt dat de Belg steeds vaker voor een tweedehandswagen uit het buitenland kiest. Vorig jaar werden er precies 95.908 uit het buitenland ingevoerde occasies op nummerplaat gezet. Het marktaandeel daarvan bedraagt 11,7%. Amper vier jaar geleden was dat nog de helft. De benzinewagens zijn in de meerderheid. Ruim 56% gebruikt die brandstof, terwijl dat slechts 38% is voor de Belgische occasies. 45% is jonger dan 24 maanden.

Meer jonge occasies, maar niet minder oude

In 2019 vertegenwoordigden de jonge occasies (minder dan 24 maanden oud) 16% van de markt. Ook dat cijfer stijgt. In 2019 weren dat er in absolute cijfers 40.000 meer dan in 2015. Volgens Car-Pass gaat die toename vooral ten koste van het segment van de occasies die 5 tot 9 jaar oud zijn. Een stijging van het aantal occasievoertuigen met een lage kilometerstand gaat daar hand in hand mee. Dat aantal is op vier jaar tijd met een kwart toegenomen. Vorig jaar had 28% van alle verkochte occasies niet meer dan 50.000km op de teller staan.

LEZ heeft geen invloed op aantal vervuilende auto’s

De verkoop van oudere occasies - die in een leeftijdscategorie - van 10 tot en met 24 jaar vallen, blijft een aanzienlijk deel van de markt uitmaken. Nog steeds meer dan een derde van de tweedehandswagens valt daarin. Dat zijn tevens de meest vervuilende auto’s. “De invoering van de LEZ’s heeft nauwelijks een invloed gehad”, concludeert de vzw dan ook.

Ingewikkelde regelgeving creëert meerdere markten

De ingewikkelde Belgische autofiscaliteit, met verschillende stelsels voor gewesten en ook nog eens een aparte formule voor leasing- en bedrijfswagens, creëert een pervers markteffect dat ook in deze cijfers doorschemert. De leasingmarkt 'maakt' immers grote aantallen relatief jonge occasies (pakweg vier of vijf jaar). Maar wat fiscaal interessant is voor een bedrijf of leasingnemer is dat lang niet altijd voor de consument. Heel wat ex-leasingwagens worden daardoor naar het buitenland geëxporteerd, waar bijvoorbeeld dieselwagens nog vlotter verkoopbaar zijn. Intussen worden voor de particulier jonge occasies met benzinemotor aangesleept uit het buitenland. Een hele hoop nutteloos transport, allemaal in het kader van (mogelijks) een betere luchtkwaliteit.