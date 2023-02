Akkoord vergroening salariswagens: alleen nog nulemissie vanaf 2025

Door: BV

Wie vanaf 2025 nog op een fiscaal vriendelijke manier met een bedrijfswagen wil rijden, zal dat moeten doen met een voertuig dat geheel emissievrij is. Daarover bereikte een gelegenheidscoalitie van CD&V, Open Vld en Groen een akkoord in het federale parlement. Het voorstel wordt volgende week toegelicht in de Kamer.

Huidig ‘voordeelregime’ wordt afgebouwd vanaf 2023

Terwijl details nog schaars zijn, lekte van voorstel uit dat het huidige regime voor salariswagens wordt afgebouwd vanaf 2023. Die regeling wordt door de politiek omschreven als een ‘gunstregime’. Het gaat immers om een constructie die de Belg die het voorrecht van een salariswagen geniet in staat stelt een deel van zijn loon om te zetten in een minder belast voordeel. Hij hoeft immers geen wagen te kopen. Dat de maatregel er oorspronkelijk kwam om de gigantische belasting op lonen enigszins te temperen, is al lang vergeten. België heeft volgens rapporten van het Wereld Economisch Forum de op één grootste belasting op lonen ter wereld. Alleen de Franse overheid houdt nòg meer af.

Op tafel bij federale regering

De invoering van het ‘Voordeel Alle Aard’, kalfde al een deel van het voordeel weg. Nu willen de Vlaamse partijen CD&V, Open Vld en Groen, wellicht met de steun van de socialisten, een einde aan die regeling stellen voor auto’s met fossiele brandstoffen via het federale parlement. N-VA-kamerlid Wouter Raskin gaf in De Tijd aan het voorstel niet te zullen steunen “vanwege de ongelukkige timing. De coronacrisis stelt ons voor de zwaarste economische uitdaging sinds de jaren dertig van vorige eeuw. We vinden dit niet het moment om zo radicaal in te grijpen in de fiscaliteit van de bedrijfswagens”.

Vanaf 2029 alleen nog voordeel voor auto’s zonder uitstoot

Auto’s die tussen 2023 en 2025 in gebruik genomen worden, zullen nog tot 2029 kunnen genieten van het huidige fiscale regime. Daarna is enig voordeel er uitsluitend nog voor auto’s met nulemissie (lees: elektrisch).