Nissan zet stap terug in Europa

Door: BV

Nissan zal z’n Europese activiteiten in de toekomst beperken. Die beslissing moet de spanningen binnen de alliantie met Renault en Mitsubishi beperken, maar volgt ook op enkele mistroostige jaren.

2019 was rampjaar voor Nissan

2019 was voor Nissan ei zo na een rampjaar op de EU-markt. In sommige landen zag het z’n verkoop met een kwart terugvallen. België was geen uitzondering. In 2019 wist Nissan 13.848 nieuwe auto’s aan de man te brengen. Een jaar eerder waren dat er nog 19.290. Een daling van meer dan 28 procent.

Renault krijgt prioriteit in Europa

Nissan wil zich in de toekomst meer gaan richten op de Japanse thuismarkt, China en de VS. Die beslissing moet Renault meer speelruimte geven in Europa en zorgt ervoor dat de verschillende merken van de groep elkaar internationaal beter aanvullen. Renault staat bijvoorbeeld sterk in Europa, het Oostblok en Latijns Amerika, maar niet in het Midden-Oosten. Eerder kondigde Renault ook aan geen ambitities meer te koesteren op de Chinese markt (elektrische auto’s en bestelwagens uitgezonderd). Amerikaanse activiteiten wil het merk evenmin ontplooien.

Minder spanning binnen alliantie

Analisten zien de beslissingen van Nissan als een poging om de spanningen binnen de alliantie te verlichten. Die waren hoog opgelopen na fusieplannen van voormalig topman Carlos Ghosn. De man beweert nog steeds dat hij omwille van die plannen, die nadelig zouden uitvallen voor Nissan, aan de kant werd geschoven en valselijk werd beschuldigd.

Spelen Europese uitstootregels een rol?

Vanaf dit jaar mag een nieuwe auto in Europa gemiddeld niet meer dan 95g/km aan CO2 uitstoten. En de komende jaren worden die normen nog een pak strenger. Nergens elders ter wereld zijn ze zo verstikkend. Bovendien worden ze gecombineerd met uitdagende economische omstandigheden en almaar striktere veiligheidseisen. Deze redactie hoorde achter de schermen al dat heel wat automerken berekenen of de Europese markt de moeite nog wel is. "De kosten voor productontwikkeling en marketing lopen inmiddels zo hoog op dat zelfs een markt met een half miljard consumenten misschien niet meer loont", horen we er in de wandelgangen. General Motors, toch één van de vijf grootste autobouwers ter wereld, besloot enkele jaren geleden al om het voor bekeken te houden. Het onwaarschijnljik dat ook dat niet bij Nissan op tafel ligt. Het is niet uitgesloten dat de inkrimping van de Europese activiteiten uiteindelijk leidt tot een volledige terugtrekking van het Oude Continent.