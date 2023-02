Coronamaatregelen: nog deze maand opnieuw rijlessen en examens

Door: BV

Aanstaande maandag 11 mei zet het land opnieuw een stap terug in de maatregelen om COVID-19 virusuitbraak te beteugelen. Bij de leden van GOCA, die niet alleen de keurstations maar ook de examencentra voor rijbewijzen in ons land uitbaten, wordt inmiddels verder gewerkt aan een scenario dat op termijn weer een volledig normale werking moet toelaten.

Sinds begin deze week worden autokeuringen weer als vanouds uitgevoerd. De keuringsattesten die tijdens de coronacrisis vervielen zijn wel langer geldig. Meer details daarover lees je hier.

Opnieuw rijlessen via rijschool vanaf 11 mei, rijexamens vanaf 18 mei

Aanstaande maandag 11 mei worden rijlessen van de rijschool hervat. Daarbij zullen wel extra maatregelen genomen worden om het besmettingsrisico te beperken. Of particuliere rijlessen al mogen, is nog koffiedik kijken. Dat kan in principe pas wanneer de overheid de beperking op niet-essentiële verplaatsingen weer opheft of rijlessen specifiek opneemt bij de uitzonderingen in het Koninklijk Besluit.

Vanaf 18 mei zullen in Vlaanderen weer theoretische en praktische examens worden afgenomen in de categorieën AM, A, C, CE, D en DE. De heropstart van praktijkexamens in categorie B, BE en G gaat weer van start op 25 mei.

Wat wanneer de geldigheid van je theorie-examen of voorlopig rijbewijs inmiddels verviel?

De geldigheid van een theoretisch examen, een voorlopig rijbewijs, een examen ‘basiskwalificatie’ (in het kader van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95) en theorie- of praktijklessen bij een erkende rijschool is in ons land beperkt. Daarom besloot de overheid om de geldigheid van al die documenten te verlengen tot 31.12.2020. Alleen met het voorlopig rijbewijs is het even opletten. Dat mag je wel langer gebruiken om examen mee af te gaan leggen, maar voorlopig is de verlenging om verder te oefenen op de openbare weg (met of zonder begeleider) nog niet geregeld.