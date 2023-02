Maandag lage-emissiezones in Gent en Antwerpen weer actief

Door: BV

De drie Belgische lage-emissiezones (Antwerpen, Brussel en Gent) werden in het kader van de coronamaatregelen geschorst. Dat gebeurde om eventuele sociale gevolgen te beperken en meer mensen een alternatief voor openbaar vervoer te geven. Dat werd en wordt immers nog steeds afgeraden. De overheid beveelt de auto aan.

Coronamaatregelen worden teruggeschroefd

Inmiddels worden de coronamaatregelen teruggeschroefd en herneemt het openbare leven zich stilaan. Vanaf aanstaande maandag zullen onder meer winkels weer open zijn. Horeca blijft wel dicht.

LEZ in Antwerpen en Gent weer in voegen

Op maandag 11 mei wordt de schorsing van de LEZ in Antwerpen en Gent beëindigd. Wie zich vanaf dan nog laat betrappen met een te oude auto, zal geen herinnering meer krijgen, maar krijgt weer een bekeuring net als voor het uitbreken van de coronapandemie.

Grotere vragen bij nut LEZ dan ooit tevoren

Verschillende drukkingsgroepen stellen zich inmiddels vragen bij het nut van het herinvoeren van de beperkingen van de lage-emissiezone. De lange periode van erg lage verkeersdruk heeft had immers nauwelijks invloed op de luchtkwaliteit. Er was zelfs tijdens de coronacrisis nog een fijnstofpiek. In het buitenland zorgde dat er al voor dat beperkingen die worden opgelegd aan auto’s die zogezegd de omgevingslucht fors vervuilen, werden versoepeld. In Stuttgart werd het fijnstofalarm om die reden afgeschaft en wordt nu erg kritisch naar bestaande lage-emissiezones gekeken.

Groen wil van geen wijken weten

Ook in ons land zorgen lage-emissiezones inmiddels voor meer beroering. Nogal wat mensen en ook politieke partijen vinden die inmiddels asociaal, terwijl bij een groot deel van de bevolking het idee leeft dat het om een platte belasting gaat. De tegenstanders voelen zich gesterkt door de tijdens de coronacrisis verzamelde metingen van de luchtkwaliteit. In Gent, waar eerder al politiek gekibbeld werd over een eventuele uitbreiding van de lage-emissiezone, liet Groen alvast weten dat de LEZ blijft en dat ook de uitbreiding ervan gewoon op de agenda blijft.

Brussel blijft tolerant

De lage-emissiezone in Brussel blijft geschorst, minstens tot 1 juni. Een definitieve beslissing over de herinvoering werd nog niet genomen.

Ook weer betalend parkeren vanaf 11 mei

Tegelijk met de herinvoering van de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent, wordt ook de versoepeling van het parkeerbeleid teruggeschroefd. Parkeren wordt weer betalend en ook de parkeerwachters gaan weer op stap. Dat was eerder onrendabel geworden.