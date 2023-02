Na de lockdown: deze auto's worden straks wél goedkoper

Door: BV

Aan het begin van de coronamaatregelen, begin april, werden al spectaculaire kortingen op nieuwe auto’s voorspeld. Toen zegden we het ook al: zo’n vaart zal het niet lopen. Maar deze auto’s worden straks wél goedkoper.

Autodealers moeten volume draaien

De redener achter de drastische kortingen die door een Duitse marktanalyticus voorspeld werden, was niet uit de lucht gegrepen. Een groot deel van de marge die autodealers kunnen genereren is gebonden aan zowel het verkoopsvolume (de aantallen) als de productmix (welke auto’s ze verkopen). Daarover wordt elk jaar weer flink onderhandeld. Na een maand of twee stilstand, zou die ingehaald moeten worden, wat de verdeler enkel kan doen door z’n producten aantrekkelijk te maken (lees: de prijs te verminderen), was de redenering.

De uitzonderlijke situatie waarin de wereldwijde economie zich bevindt, heeft echter de bewuste contracten opengebroken. Bij bijna alle merken waar deze redactie z’n oor te luisteren legde, werden nieuwe akkoorden gesloten, of liepen de onderhandelingen. “Je redt je inkomen niet door met verlies te kopen”, was vaak te horen. De monsterkortingen op nieuwe auto’s? Die blijven voorlopig wellicht uit. Maar er zullen wel koopjes te doen zijn.

Wie een auto met lage CO2-uitstoot overweegt, zou baat kunnen hebben bij wachten tot tegen het einde van het jaar. De nieuwe uitstootdoelstellingen van de Europese Unie zijn immers ook nog een blok aan het been van de meeste automerken.

Stockwagens en occasies tijdelijk aantrekkelijker

Verkopers van zowel nieuwe als tweedehandswagens hebben (omdat auto’s nu eenmaal duur zijn) beiden hetzelfde probleem: de voorraad vertegenwoordigt veel geld. En dat wordt bijna altijd gefinancierd. Heel wat verdelers zullen proberen om die voorraden snel te verminderen. Zowel voor nieuwe auto’s al voor tweedehandswagens. “Op die auto’s worden straks de grootste kortingen gegeven”, horen we bij verschillende actoren.

Blijkt dat de consument straks maar aarzelend z’n portefeuille opent voor een auto-aankoop, dan kunnen die kortingen spectaculair worden. Voor toekomstige bestellingen kan een dealer rekening houden met deze uitzonderlijke, gewijzigde situatie. Maar wat al op z’n parking staat, moét verkocht worden. Liever vroeg dan laat.

Worden tweedehandswagens goedkoper?

Een daling van het consumentenvertrouwen en een economische krimp - beiden worden voorspeld - kan bij nieuwe wagens op lange termijn het verkoopsvolume doen zakken. Bij occasies is een gebruikelijk neveneffect dat de prijzen op de particuliere markt meteen ook zakken. Of en hoe sterk die beweging is, wordt de komende maanden duidelijk.