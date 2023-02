Gigantische Toyota Highlander komt naar Europa

Door: BV

We hebben het onlangs nog gezien: een voor de Amerikaanse markt ontwikkelde SUV die plots bij ons opduikt in de catalogus. We hebben het dan over de Ford Explorer. Alhier alleen te krijgen als plug-in hybrid. Zo wanhopig is Ford om z’n CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Toyota haalt nu ook de Highlander naar onze contreien, om precies de tegengestelde reden. Toyota heeft zoveel vertrouwen in z’n vermogen om de Europese uitstootdoelstellingen te houden dat deze auto er wel bij kan. De zevenzitter is er immers niet met eens stekker - alleen als hybride. En die is lang niet zuinig genoeg voor EU-smaak.

Toyota Highlander alleen als hybride

De jongste generatie van de Highlander staat sinds eind vorig jaar in de VS in de catalogus, terwijl hij ook in Azië en Australië klanten bedient. Hij bestaat al sinds 2000, toen Toyota flink uit het vaatje van de Toyota Camry-techniek tapte om hem zo goedkoop mogelijk te ontwikkelen. Op andere continenten, waar ultrazuinig zijn niet zo modieus is als bij ons, staat hij ook met een 3,5l V6 in de catalogus. Bij ons komt deze vierde generatie van de Highlander er alleen als hybride. Die combineert een 2,5l viercilinder met een elektromotor voor een totaal van 246pk en een CO2-afgifte van 146g/km. Volgens Toyota is dat de beste CO2-balans van z’n segment, maar het bant natuurlijk wel elke beschikbare stekkerhybride uit zijn marktdeel (dat is dan plots een ander segment) om die uitspraak te laten kloppen.

Groot en ruim

Dat de Highlander een flink uit de kluiten gewassen machine is, heb je wellicht al in de gaten. Ei zo na vijf meter lang is het ding. Daarin kan je vijf volwassenen en wellicht nog twee kinderen parkeren. De Japanners beweren dat de instap naar achteren uitstekend is. De tweede zitrij is immers over een afstand van 18 centimeter te verschuiven. Met zeven personen aan boord, kan elke inzittende nog ongeveer een brooddoos meenemen. Maar met vijf man is de bagagecapaciteit aanzienlijk: 658l. Vouw zitrij twee weg en dat wordt 1.909 liter.

Hoeveel kost de Toyota Highlander?

En de prijs, horen we je vragen? Die is er nog niet. Bij het Europese Toyota-hoofdkwartier in Zaventem kunnen ze nog wel even rekenen. Pas in 2021 worden de eerste exemplaren bij ons afgezet. In de VS staat hij voor minder dan 35.000 dollar, of omgerekend 33.000 euro in de catalogus, maar in Europa wordt dat in elk geval een pak meer.