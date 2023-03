Coronapandemie nekt autoverhuurgigant Hertz

Door: BV

De heersende coronapandemie was al slecht nieuws voor wie in de autosector afhing van onderhoud en verkoop van nieuwe auto’s. Twee activiteiten die grosso modo van halverwege maart tot halverwege mei helemaal stil lagen. Maar autoverhuurders zijn misschien nog veel slechter af. Ook daar viel de omzet bijna geheel weg. Er is echter nauwelijks sprake van het hernemen van de activiteiten. En dat terwijl de meeste grote autoverhuurbedrijven hun vloot bijna helemaal financieren.

Autoverhuurder Hertz over twee weken bankroet

Autoverhuurgigant Hertz voert al weken een verwoede overlevingsstrijd. Het failissement dreigt. De banken willen geld zien, maar het bedrijf genereert nauwelijks cashflow. Hertz overweegt nu om fors in te krimpen, maar ook die piste kent grote obstakels.

Hertz heeft wereldwijd 12.400 verhuurlocaties en beheert een vloot van meer dan 700.000 (!!) voertuigen. De enige reddingslijn van het bedrijf lijkt het omzetten van een deel van die gigantische autovloot in cash. De auto’s verkopen en de levering van nieuwe auto’s uitstellen. De verhuurder onderhandelt met verschillende automerken voor het annuleren van de bestelling van zo’n 200.000 nieuwe auto’s.

De enige oplossing lost niets op

Op papier zou het plan de onderneming wat financiële ademruimte kunnen bieden. Op z’n minst tot het tijd heeft om een meer omvattend herstelplan uit te werken en de markt de kans te geven om zich te herstellen. Maar er zijn praktische beslommeringen. Zo is het dumpen van enkele honderdduizenden ex-huurwagens op de occasiemarkt geen evidentie. De vraag is er momenteel laag. Cijfers over de Europese prijsevolutie zijn er nog niet, maar in de VS (waar Hertz het grootste deel van z’n vloot heeft) zakte de gemiddelde prijs van een occasie sinds het uitbreken van de coronacrisis al met meer dan 35 procent. Dumpt Hertz z’n ex-huurwagens dan zal het daar weinig voor krijgen en duwt het de verzadigde markt nog verder omlaag.

Deutsche Bank en het Amerikaanse Barclays zijn de voornaamste schuldeisers van de autoverhuurgigant. Zonder akkoord met z’n schuldeisers zingt Hertz het maar twee weken meer uit.