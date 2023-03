Politie flitst achterstand weg

Door: BV

Heel wat politiezones bergden de flitstoestellen op tijdens de coronacrisis. Maar inmiddels wordt er weer geflitst dat het een lieve lust is.

Tijdelijk minder snelheidscontroles door coronacrisis

Het zorgde destijds voor heel wat ophef: de procureur des Konings van West-Vlaanderen die half maart aan z’n politiezones vroeg om de flitscamera’s op te bergen. Er waren immers andere prioriteiten. Bovendien, zo werd achter de schermen ook geoordeeld, zou er zo weinig verkeer zijn dat flitsen niet rendabel zou zijn. Diezelfde redenering deed heel wat steden en gemeenten later ook beslissen om parkeercontroles op te schorten. Er werd eenvoudigweg niet genoeg winst mee gemaakt. Er was ook nauwelijks verkeer.

Meer flitsen sinds versoepeling coronamaatregelen

Inmiddels zijn de coronamaatregelen al twee keer versoepeld. Sinds 11 mei mogen bedrijven onderling weer zonder beperkingen zaken doen en sinds begin deze week zijn de meeste winkels weer open. Telkens in combinatie met de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

En de politie? Die heeft z’n niet-flitsen-regel inmiddels opgeborgen. De verkeersdrukte is nog steeds lager dan gebruikelijk. Er zijn zelfs experts die zeggen dat de filedruk blijvend verlaagd zal zijn. Als de economie een deuk krijgt, daalt de verkeersdruk. Bovendien wordt er gespeculeerd dat heel wat bedrijven blijvend gebruik zullen maken van een groter aandeel telewerk.

Er wordt massaal gecontroleerd

Cijfers werden niet gecommuniceerd, maar inmiddels is wel duidelijk dat de politie de flitscamera’s overuren laat draaien. Wie van het vlottere verkeer profiteert om het gaspedaal wat dieper te duwen, kan dat duur te staan komen. Wie deze week over de E17 van Antwerpen naar Kortrijk reed, werd deze week op één tracé soms meer dan drie keer gecontroleerd door mobiele camera’s, bovenop de reeds aanwezige vaste camera’s. In Vlaanderen worden de mobiele installaties aangevuld door een almaar groter aantal trajectcontroles. Die maken gebruik van camera’s met nummerplaatherkenning die met het oog op terrorismebestrijding overal werden neergepoot. In volle coronacrisis kondigde Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (OpenVLD) voor dit jaar nog 21 nieuwe controlesegmenten aan. Die zie je hier.