Toyota verwacht winstdaling van 80%

Door: BV

Nog voor het uitbreken van de coronapandemie, leek het voor veel automerken al een moeilijk jaar te worden. De wereldwijde vraag naar nieuwe auto’s leek over z’n hoogtepunt heen. Merken met een flinke Europese verankering hebben bovendien een financiële kater omwille van de verplichte elektrificatie. Miljarden slokt dat op, terwijl de dure plug-in hybrides en elektrische auto’s (nog) niet door de consument gesmaakt worden.

Toyota is op papier het zuinigste merk

Toyota zit als één van de weinig merken in Europa in een zetel. De CO2-uitstoot van de auto’s die de Japanse gigant vorig jaar in de EU afleverde flirtte al met de magische grens van 95g/km. Geen enkel ander merk kon dat presteren. De Japanners wrijven zich al in de handen over de boetes (de schattingen lopen afhankelijk van het merk uiteen van enkele miljoenen tot miljarden) die enkele van hun concurrenten boven het hoofd hangen.

Toyota voelt gevolgen coronacrisis

Toyota mag de Europese CO2-dans dan wel ontspringen, de gevolgen van de coronacrisis alleen zijn al niet min. Toyota verwacht dat er van de winst van ruim 20 miljard euro van vorig fiscaal jaar (afgesloten in maart 2020), strak (voor het fiscale jaar dat in maart 2021 wordt beëindigd) nog minder dan 4,5 miljard euro overschiet.

Autosector gaat barre tijd tegemoet

Die cijfers brengen in perspectief welke uitdagingen kleinere autobouwers en merken met een grotere Europese focus te wachten staan. De economische gevolgen voor de toekomst zijn ook onzeker. Dat de markt structureel zal krimpen is iets waar alle experts het over eens zijn. Maar hoe groot de krimp voor de autosector op langere termijn zal zijn, daarover lopen de schattingen ver uit elkaar.