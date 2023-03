Porsche 911 nu weer als Targa

Door: BV

De meeste sportwagens kan je kopen in cabriovariant. Dat is eigenlijk onlogisch, want met het dak eraf worden ze minder rigide (wat het weggedrag beïnvloed) en ook zwaarder. En op de koop toe hangt er ook nog eens een midlife-geurtje aan. Maar er is vraag naar en fabrikanten doen het graag. “Gaat het dak omlaag, dan gaat de prijs omhoog”, vertellen de constructeurs met pretoogjes. Bij Porsche is het niet anders. Dat biedt van z’n 911 (zie test hier) een gesloten en cabriovariant aan. Maar het heeft ook al 8 generaties lang een tussenoplossing: de Targa.

911 met beugel

De Targa laat alleen het dak verdwijnen. De B-stijl blijft behouden. Dat is goed voor de dynamische eigenschappen. Doorheen de jaren speelde Porsche wat met de opstelling van het model. Bij de 993 (1994 - 1998), 996 (1997 - 2004) en 997 (2004 - 2012) was zo’n Targa nog weinig meer dan een groot schuifdak. Tegenwoordig is de opening weer wat groter, wordt de rolbeugel bij voorkeur in een contrastkleurtje geleverd en krijg je ook een panoramische achterruit.

Automatisch

Vroeger moet je zo’n dakpaneel zelf losknutselen en opbergen of achterlaten. Maar dat stadium zijn we inmiddels al lang voorbij. Het glazen dak verdwijnt automatisch via een vernuftig mechanisme onder de achterruit. Dat duurt 19 tellen. De achterruit schuift daarvoor behoorlijk ver uit de weg en om ervoor te zorgen dat die nergens tegenaan tikt, zal de 911 Targa resoluut werking weigeren wanneer de parkeersensoren een hindernis zien.

Hoe snel is de nieuwe Porsche 911 Targa?

Omdat het een sportwagen is, kunnen we niet voorbij aan de prestaties. Er zijn twee versies: de Targa 4 met 385pk en de Targa 4S met 450pk. De eerste gaat in 4,2 seconden naar 100km/u en haalt 289km/u en de tweede doet de sprint in 3,6 tellen en haalt een top van 304km/u. Een automaat met 8 verzetten is standaard, maar Porsche levert de Targa 4S als je wil (en zonder je daarvoor korting toe te kennen) ook met een handbediende zevenbak.