Dit was de elektrische auto van Dyson

Een elektrische auto van stofzuigergigant Dyson? Dat was meer dan zomaar een wild verhaal. Sir James Dyson, met 18 miljard euro achter z’n naam de rijkste Brit, had er z’n zinnen op gezet. Sinds 2014 waren er 500 medewerkers mee in de weer. De auto werd grotendeels in Engeland ontwikkeld en een fabriek zou in Singapore uit de grond gestampt worden. Maar eind vorig jaar werd de stekker uit het project getrokken. Het had toen al 2,8 miljard euro gekost.

Elektrische SUV was zo goed als klaar

De auto van Dyson, die intern de projectnaam N526 meekreeg, zou een elektrische SUV worden die twee elektromotoren gebruikte om de bestuurder 543pk en 650Nm ter beschikking te stellen. Hij zou met een volle accu 1000km ver moeten kunnen rijden.

Niet rendabel te maken

“Het probleem was niet het bouwen van de auto”, zo zegt Dyson in een interview met The Sunday Times. Het bedrijf zou technisch perfect in staat zijn om de elektrische SUV te bouwen. Maar uit een uitgebreide analyse bleek dat dat niet op een winstgevende manier kon gebeuren. Dat is ook een probleem waar heel wat traditionele autofabrikanten mee worstelen. Er is op dit ogenblik geen enkel volumemerk dat z’n elektrische voertuigen kon rendabiliseren.

Een solid state batterij is een must

Dyson besloot daarom om het project in de kast te steken. Maar het blijft wel verder werken aan de ontwikkeling van solid state batterijen. Die bevatten geen vloeistof en zijn daarom veiliger (de vloeistof in een accu is net zo brandbaar als benzine) dan de huidige systemen. Algemeen wordt aangenomen dat EV’s pas met zo’n nieuwe accu een echt alternatief kunnen vormen voor een deel van gebruikers van een conventioneel aangedreven auto. De energiedichtheid is hoger, ze worden minder warm en ze kunnen sneller laden dan huidige systemen.