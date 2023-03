VW Golf en Skoda Octavia uitgesteld door softwareproblemen

Door: BV

Vroeger was een auto een grote brok mechaniek. Een echte machine. Tegenwoordig is het dat aan de basis nog steeds, maar automerken hullen dat graag in een laagje futurisme. Rijden doe je nog altijd op dezelfde manier, maar er wordt tegenwoordig een ervaring omheen gebouwd. De merken zijn er immers van overtuigt dat een klant vandaag vooral kiest op basis van de functies en snufjes van een model. En dat kunnen er niet genoeg zijn. Een merk als Mercedes kondigde zelfs al aan dat het voortaan de auto rond de software zal bouwen, in plaats van andersom.

Auto’s steeds vaker getroffen door softwareproblemen

Maar laat het nu vaak net die software zijn waar wel eens wat mee mis loopt. Autogigant Volkswagen heeft er alvast grote kopzorgen door. De elektrische VW ID.3, de elektrische auto voor het Golf-segment, wordt al een half jaar gebouwd, maar niet uitgeleverd. Er zijn problemen met de software van het ding. En nu blijkt dat ook het vernieuwde MQB-platform wordt gekoppeld aan ééntjes en nulletjes die niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Daardoor wordt de verkoop van de nieuwe Golf op stop gezet. Ze worden niet meer uitgeleverd en de 30.000 klanten die er al één hebben, zullen ermee terug naar de garage moeten. Ze hebben een update nodig.

Ook uitstel voor Skoda Octavia, Audi A3 en Seat Leon

Om dezelfde reden wordt het net iets langer wachten op de technisch identieke Skoda Octavia, en het heeft er alle schijn van dat ook de Audi A3 en de Seat Leon (technisch gezien telkens een nagenoeg identiek product) het geduld van de klant wat langer op de proef zullen stellen.

Automatische noodoproep werkt niet betrouwbaar

Het probleem situeert zich ditmaal bij het E-Call-systeem. Dat is een functie die bij een noodgeval zelf de hulpdiensten contacteert en de positie van de auto doorgeeft. Van Europa moet elke nieuwe gehomologeerde auto die hebben. Maar bij de Golf blijkt het in niet alle gevallen te werken zoals het hoort. Dat moet eerst opgelost worden. Een definitieve fix lijkt VW echter nog niet te hebben gevonden.

Update: Audi AG informeert ons "dat er momenteel geen sprake is van een recall of leveringstop voor de A3. Ondanks het feit dat de VW Group platformen en sommige componenten deelt, zijn er verschillen tussen de merken wat hardware en software betreft. Bij de A3 hebben ze het fenomeen dat ze bij de Golf hebben met de E-Call niet kunnen detecteren/herproduceren. De A3 is maw niet getroffen."