Geen zomer/winterbandenstress met nieuwe vierseizoensband van Goodyear

Door: BV

Wie wil dat z’n auto in de winter optimaal presteert, kiest best voor een winterband. Maar dan moet je wel twee keer per jaar je banden wisselen. Rij je het ganse jaar door op zomerbanden, dan ben je in sommige Europese landen niet welkom. Maar er is ook een tussenoplossing: de vierseizoensband. De nieuwe, derde generatie van de Goodyear Vector 4Seasons tapt immers uit het vaatje van de jongste bandentechnologie om twee moeilijk verzoenbare elementen (prestaties bij warm en koud weer) aan mekaar te rijmen.

Geavanceerde bandentechnologie

Tegenwoordig maken bandenmerken gretig gebruik van de vorming (of het gebrek daaraan) van loopvlak- en schouderblokken om schijnbaar tegengestelde eisen met elkaar te verzoenen. De Vector 4Seasons Gen-3 heeft bijvoorbeeld sterke loopvlak en schouderblokken. Daardoor vervormt de band minder bij zware manoeuvres en zijn de remprestaties op droog wegdek 5% beter dan bij de vorige generatie. Tegelijk zijn een groot aantal microgroeven toegevoegd en daardoor zijn ook de prestaties op sneeuw met 5% verbeterd.

Goedgekeurd als winterband en toch lage rolweerstand

De nieuwe Goodyear heeft het 3PMSF-label en mag dus gebruikt worden in landen met een winterbandverplichting. Tegelijk heeft hij een A-label voor rolweerstand. Dat is een primeur. De lancering gebeurt in de meest courante maten, maar de komende tijd wordt het aanbod steeds verder uitgebreid.