Geen enkele Volvo kan nu nog harder dan 180km/u

Door: BV

Vanaf heden is elke nieuwe Volvo elektronisch begrensd op 180km/u. De fabrikant haalt veiligheid aan om z’n snelheid te beperken. De maatregel werd eerder al aangekondigd.

Alles voor de veiligheid

Over de beperking van de topsnelheid van nieuwe Volvo’s werd al een stevig potje gedebatteerd, onder meer op onze facebookpagina. Het automerk zet echter door. Het vindt de maatregel belangrijk in de strijd om steeds minder verkeersslachtoffers te maken. Hard rijden blijft volgens sommige onderzoeken één van de meest voorkomende doodsoorzaken in het verkeer. Hoe veel groter de overlevingskans is in een auto die ‘maar’ 180km/u kan, gaf het merk niet mee. Volvo stelde zich jaren geleden al de doelstelling dat geen enkele inzittende van den Volvo nog mocht omkomen bij een ongeluk. Of het daarin al veel vooruitgang boekte, is niet duidelijk.

Volvo wil met de beperking in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid op veiligheidsvlak opnemen. Dat is altijd al een stokpaardje geweest van het automerk. Toen het als eerste een driepuntsgordel in de auto introduceerde, koos het er bewust voor om die uitvinding niet te patenteren, zodat zoveel mogelijk merken er gebruik van kunnen maken.

Ook Volvo wint

Toch is de motivatie van Volvo wellicht niet geheel altruïstisch. Door de topsnelheid te beperken, beperkt het merk tegelijk ook de meest extreme krachten waarbinnen de ophanging, de wegligging, elektronica en aandrijflijn moeten opereren. Het daar naar alle waarschijnlijkheid besparingsvoordeel uit halen.

Slimme sleutel met extra beperkingen

Samen met de invoering van de algehele snelheidsbegrenzing op z’n modellen, levert Volvo voortaan ook een speciale sleutel. Daarin kan de eigenaar nog meer beperkingen (onder meer in topsnelheid) programmeren. Handig wanneer je bijvoorbeeld je auto uitleent aan nageslacht met jeugdig enthousiasme.