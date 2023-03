Als het wat chiquer mag zijn: nieuwe Ford Ranger Thunder

Door: BV

De Ford Ranger is Europa’s populairste pickup. Dat is inmiddels al een tijdje zo. En het mag van het merk met het Blauwe Ovaal nog wel een tijd doorgaan. Daarom deze speciale editie: de Ranger Thunder. Die is bedoeld voor mensen die hun pickup graag wat exclusiever hebben. Het Europese vasteland krijgt niet meer dan 4.500 stuks van de speciale uitvoering.

210pk sterke diesel

Onder de kap zit de 2-liter dieselcentrale die onder meer ook in de extreme Ford Ranger Raptor (zie test hier) het mooie weer maakt. 210pk sterk is die. Maar de uit rally geplukte ophanging krijgt de Thunder niet. Een tientrapsautomaat en vierwielaandrijving zijn standaard. Volgens de WLTP-emissienorm blaast de uitvoering elke kilometer 239g aan CO2 in de atmosfeer.

Gebaseerd op Ford Ranger Wildtrack

De basis voor deze editie is de Ranger Wildtrack. Daar zijn onder meer donkere kop- en staartlichten, tal van zwarte accenten (deurgrepen, grille, 18-duims lichtmetalen velgen, rolbeugels…) aan toegevoegd. Aan de buitenkant zie je ook nog een gepoederlakt rolgordijn en een tussenschot voor de laadruimte. Die zijn er tegen een meerprijs. De rode accenten en 3D-logo’s ‘Thunder’ heb je echter altijd.

Het belangrijkste binnenin: zwart leder en rood stiksel. Maar er zijn ook zwarte vloermatten en de deurdorpels zijn rood verlicht. De verkoopprijs zal ergens tussen die van de Wiltrack (vanaf 37.570 euro met dubbele cabine) en de Ranger Raptor (48.210 euro) in liggen, maar is nog niet vrijgegeven.