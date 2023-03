Dieselgate: Volkswagen koopt vervolging toplui af

Door: BV

Volkswagen betaalt 9 miljoen euro aan de Duitse overheid. Die stopt in ruil daarvoor z’n onderzoek naar de handelingen van Herbert Diess (foto, de baas van VW) en Hans Dieter Poetsch (de voorzitter van de raad van bestuur).

Gevolgen dieselgate

De twee moesten zich in in het in 2015 uitgebroken dieselgate-schandaal verantwoorden omdat ze cruciale informatie voor investeerders hadden verzwegen en op die manier onder meer de koers van het aandeel manipuleerden. Volgens de Duitse onderzoekers waren de twee op de hoogte van het gesjoemel en het bijhorende financiële risico voor het merk, maar zwegen ze daarover tegen aandeelhouders. Ze moesten zich daarvoor verantwoorden voor een rechtbank in het Duitse Brunswick. Die procedures gaan nu niet door.

Toplui zelf blijven buiten schot

Volkswagen houdt vol dat de twee toplui zich niet aan overtredingen schuldig gemaakt hebben en neemt de factuur (4,5 miljoen euro per persoon) dan ook met plezier voor haar rekening.

Sinds bleek dat Volkswagen testresultaten van haar dieselvoertuigen vervalste, kostte die praktijk het bedrijf al zo’n 30 miljard euro aan vergoedingen en boetes. Het gros daarvan werd in de VS uitbetaald.