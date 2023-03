Door: BV

Automerk Renault kan verdwijnen als het niet snel op een reddingsplan met Franse staatsteun kan rekenen. Dat verklaarde de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een interview met radio-omroep Europe 1. De Franse overheid heeft 15% van de aandelen van Renault in handen.

Meteen ook het einde van de Alpine A110

De Franse overheid wil dat Renault zo veel mogelijk banen thuisland redt. Maar niettemin wordt er ernstig gesproken over de sluiting van niet minder dan 4 fabrieken. In het gamma van de autobouwer wordt straks wellicht al fors gesneden. De Espace, Scénic en Talisman kunnen sneuvelen in een besparingsplan. Ook de fabriek waar de Alpine A110 wordt gebouwd staat op de lijst om te sluiten. Dan zou dat meteen het einde betekenen voor de Franse sportauto.

Renault zou van de markt kunnen verdwijnen

Neemt Renault geen drastische maatregelen, “dan zou het merk van de markt kunnen verdwijnen”, waarschuwde Le Maire in datzelfde interview. Frankrijk wil 5 miljard steun bieden als onderdeel van een grondig herstructureringsplan.

Maar waarom zit Renault precies in de problemen?

Natuurlijk zit de coronacrisis er voor iets tussen. Die sloeg een grote bres in de budgettering van het merk. Maar de problemen voor Europa’s grootste industriële sector, gaan verder en sparen geen enkel automerk. Automerken kijken niet alleen aan tegen een coronakater. Ze zitten tot overmaat van ramp opgezadeld met nieuwe CO2-uitstootdoelstellingen in Europa. Dat zijn de strengste ter wereld. Ze dwingen automerken om met elektrische of geëlektrificeerde modellen op de markt te komen. Zo niet dan dreigen monsterboetes die al voor de coronacrisis het bestaan van een automerk konden bedreigen.

Renault heeft toch elektrische auto’s?

Renault heeft in vergelijking met sommige concurrenten een gamma dat bovengemiddeld veel elektrische modellen omvat, waaronder de (relatief) populaire Renault Zoe. Dat is één van de best verkopende elektrische auto’s van Europa. Helaas is het nog lang niet genoeg om aan zo’n model ook winst te kunnen maken. Een automerk dat moet besparen is met andere woorden verplicht om een aanzienlijk deel verlieslatende auto’s te blijven maken. Een wurggreep waarin wellicht nog meer automerken met een sterke Europese verankering zich straks in dreigen te verstikken.