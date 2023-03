Italdesign Nissan GT-R50 is nu echt, écht klaar

Door: BV

Een door Italdesign gepend exclusief jubileummodel dat de vijftigste verjaardag van de legendarische GT-R badge bij Nissan viert. Een verjaardag die al stamt uit… 2018. Toen werd ook de concept voorgesteld. Een proefballonnetje. Even voelen of er 50 liefhebbers te vinden zouden zijn die 1 miljoen euro veil zouden hebben voor een GT-R die z’n botte Japanse lijnen zou ruilen voor een exclusiever Italiaans maatpak.

Een Nissan van één miljoen

Die vijftig liefhebbers vinden - dat leek niet zo’n probleem. Maar van de concept op één, twee, drie een versie voor een gelimiteerde productierun maken? Dat was net even iets moeilijker. Eind vorig jaar bleek het definitieve design klaar. En je moet het Italdesign nageven: het leek als twee druppels water op de concept. Eigenlijk veranderen alleen de buitenspiegels. Dat zijn geen camera’s (hoewel het inmiddels in Europa wel mag), maar normale exemplaren. Nu is er het eerste productie-exemplaar. Een uitstekend excuus voor ons om er nog eens een paar foto’s van te publiceren. Deze auto had eigenlijk op het Autosalon van Genève moeten staan. Of hij toen ook al echt klaar was, weet niemand. Misschien slaakte Italdesign wel een zucht van verlichting toen de beurs omwille van de coronacrisis werd afgeschaft.

Exclusiever en sneller

Meer dan vijf keer de normale prijs vragen en de mechaniek ongemoeid laten? Dat krijgen zelfs de gladde Italianen niet verkocht. Daarom onderging de 3,8l V6 turbomotor een reeks wijzigingen met grotere turbo’s als hoofdingrediënt. Het resultaat: 720pk en 780Nm. En er zijn koolstofkeramische remmen die de 21-duimers met Michelin Pilot Super Sport-rubber maximaal kunnen martelen wanneer de snelheid ook weer zo snel mogelijk moet afnemen.

Eind dit jaar wil Italdesign de eerste exemplaren uitleveren. En dan moeten er elke maand een stuk of vier afgewerkte exemplaren uit het atelier rollen.