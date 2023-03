Nissan schrapt 20.000 jobs, vooral in Europa

Door: BV

Nissan wil zo’n 15% van haar wereldwijde personeelsbestand laten afvloeien. Nissan heeft last van tanende verkoopcijfers en moet daardoor herstructureren. Vorig jaar circuleerde nog een cijfer van 12.500 jobs, maar dat is inmiddels aanzienlijk opgetrokken.

Nissan legt focus bij VS en China

Het Japanse persbureau Kyodo komt met details over de geplande herstructurering van Nissan naar buiten. Het bedrijf wil haar activiteiten wereldwijd ‘stroomlijnen’. Eerder al lekte uit dat het z’n activiteiten in Europa zou terugschroeven. En ook het afvoeren van budgetmerk Datsun, hoort bij die plannen. Nissan denkt de komende tijd elk jaar één miljoen auto’s minder te kunnen verkopen. Het bedrijf moet daarom kleiner worden. Het zal zich vooral concentreren op de VS en China.

Minder Europese modellen

De Europese productportfolio van Nissan zal ingeperkt worden. Het merk wil zich bij ons concentreren op SUVs en bedrijfsvoertuigen. Dat de nichemodellen 370Z en GT-R, als eerste onder de guillotine verdwijnen, lijkt nu al vast te liggen. De Juke en Qashqai zien hun toekomst dan weer gevrijwaard. De geflopte Nissan Pulsar (zie test hier), werd eerder al afgevoerd.

Sluiting Europese Nissan-fabriek

De 20.000 jobs zullen hoofdzakelijk in Europa en ‘ontluikende markten’ sneuvelen. De plannen omvatten de volledige sluiting van haar Europese fabriek bij Barcelona. En in het Britse Sunderland zouden dan weer Renaults van de band rollen.

De Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie bevond zich, net als nog enkele Europese autobouwers, al voor de coronacrisis in woelig water.